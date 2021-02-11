Российский посол обвинил США в блокировке гуманитарной помощи Сирии 

Принятый США "закон Цезаря" затрудняет работу структур ООН и неправительственных организаций, оказывающих помощь сирийскому населению, при этом круг тех, кто понимает губительность такой санкционной политики, продолжает расширяться, заявил в интервью РИА Новости посол России в САР Александр Ефимов

"Принятый в США "Закон Цезаря" вывел западные рестрикции против Сирии на качественно новый уровень. Теперь под страхом потенциального преследования со стороны Вашингтона от взаимодействия с Сирией дистанцируются даже те экономические операторы, чья деятельность формально не подпадает под эмбарго. Это называется "сковывающим эффектом", из-за которого масштаб санкционного давления как на Дамаск, так и на его партнёров многократно увеличился. Введённые против Сирии ограничения сказываются на работе здесь различных структур ООН и неправительственных организаций, непосредственно помогающих сирийцам", — сказал Ефимов.

Посол отметил, что сами гуманитарные организации заявляли, что односторонние антисирийские санкции являются ключевым барьером при оказании гумпомощи, например, при поставках медикаментов и многих других видах деятельности, а "гумизъятия" — неэффективны и неадекватны.

"Россия также неоднократно указывала на то, что санкции против Сирии носят незаконный и бесчеловечный характер. Мы последовательно выступаем за полное прекращение или хотя бы ослабление таких введённых в одностороннем порядке ограничительных мер. Особенно сейчас, когда они очевидно препятствуют усилиям государств, в частности, Сирии, по эффективной борьбе с COVID-19. С аналогичных позиций высказывались и другие страны, а также ооновские представители", — добавил Ефимов.

Глава русской дипломатической миссии выразил сожаление в связи с тем, что призывы РФ, ряда государств и международных организаций пока остаются без ответа.