Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Госдуме оценили немецкое предупреждение о «Северном потоке-2» 

Прайм и ещё 2 44 минуты назад
Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских прокомментировал заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который предупредил о последствиях отказа от строительства газопровода "Северный поток — 2".

"Нужно согласиться с ним, что данный газопровод — большое благо для Европы. Безусловно, все это понимают, просто одни об этом говорят, а другие не говорят", — заявил Ананских.

Парламентарий также напомнил, что строительство газопровода положительно повлияет на европейский бизнес-сектор.

"Министр иностранных дел Германии думает о своём народе, о своих предпринимателях, чтобы им лучше жилось, чего не скажешь о других чиновниках других государств", — добавил депутат.

Ранее Маас заявил, что "нужно осознавать, какие последствия отказ от "Северного потока — 2" будет иметь геостратегически и что это значит для возможности влияния Европы на Россию".
Прайм: последние новости
Путин заявил об ухудшении ситуации на мировом рынке продовольствия Путин заявил об ухудшении ситуации на мировом рынке продовольствия Силуанов прокомментировал решение Fitch по России Силуанов прокомментировал решение Fitch по России Глава европейской дипломатии сделал заявление по итогам визита в Россию Глава европейской дипломатии сделал заявление по итогам визита в Россию
Политика , Видео , Северный поток 2 , Строительство , Игорь Ананских , Госдума , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
00:15
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
Общество
Нападение на женщину в лифте попало на видео
01:24
Нападение на женщину в лифте попало на видео
Происшествия
Позирующую в Черном море девушку сняли на видео
00:13
Позирующую в Черном море девушку сняли на видео
Общество
Появилось видео с прыгающей по льдинам в Охотском море лисой
00:21
Появилось видео с прыгающей по льдинам в Охотском море лисой
Общество
Появилось видео угона Porsche Cayenne в Москве
00:12
Появилось видео угона Porsche Cayenne в Москве
Происшествия
Опубликовано видео задержания членов экстремистской организации «Свидетели Иеговы»
00:24
Опубликовано видео задержания членов экстремистской организации «Свидетели Иеговы»
Другое
Опубликовано видео пожара на строительной базе в Петербурге
00:09
Опубликовано видео пожара на строительной базе в Петербурге
Пожары Происшествия
«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео
00:11
«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео
Экология
Опубликовано видео последствий урагана в Магадане
00:51
Опубликовано видео последствий урагана в Магадане
Происшествия
Полет баллистической ракеты Trident II в США сняли на видео
00:34
Полет баллистической ракеты Trident II в США сняли на видео
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение