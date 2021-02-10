В интервью YouTube-каналу «Школа гражданского просвещения» Сатаров рассказал, что Ельцин не был алкоголиком и выпивал только в моменты усталости.

По словам экс-помощника президента, Ельцина вообще невозможно было споить.

«Это не значит, что он не позволял себе, когда действительно было тяжело, устал и так далее», — отметил Сатаров.

Он добавил, что Ельцин был интроверт и «все проблемы пережигал в себе».

Полностью президент России отказался от алкоголя в 1995 году после перенесенного инфаркта. Как раз тогда и начались проблемы Ельцина с речью, которые многие воспринимали как доказательство опьянения.