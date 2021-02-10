Помощник Бориса Ельцина Георгий Сатаров опроверг расхоже мнение об алкоголизме бывшего президента России.
В интервью YouTube-каналу «Школа гражданского просвещения» Сатаров рассказал, что Ельцин не был алкоголиком и выпивал только в моменты усталости.
По словам экс-помощника президента, Ельцина вообще невозможно было споить.
«Это не значит, что он не позволял себе, когда действительно было тяжело, устал и так далее», — отметил Сатаров.
Он добавил, что Ельцин был интроверт и «все проблемы пережигал в себе».
Полностью президент России отказался от алкоголя в 1995 году после перенесенного инфаркта. Как раз тогда и начались проблемы Ельцина с речью, которые многие воспринимали как доказательство опьянения.
Как сообщал «Рамблер», Борис Ельцин был президентом России в 1991–1999 годах. 31 декабря 1999 года Ельцин сообщил о досрочном сложении полномочий. Ельцин заявил, что уходит «не по состоянию здоровья, а по совокупности всех проблем», и попросил прощения у граждан России. Исполняющим обязанности президента был назначен Владимир Путин, который в то время был председателем правительства РФ.