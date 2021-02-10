Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Помощник Ельцина заявил о невозможности споить экс-президента России 

Вероника Полынина 20 минут назад
Помощник Бориса Ельцина Георгий Сатаров опроверг расхоже мнение об алкоголизме бывшего президента России.
В интервью YouTube-каналу «Школа гражданского просвещения» Сатаров рассказал, что Ельцин не был алкоголиком и выпивал только в моменты усталости.
По словам экс-помощника президента, Ельцина вообще невозможно было споить.

«Это не значит, что он не позволял себе, когда действительно было тяжело, устал и так далее», — отметил Сатаров.

Он добавил, что Ельцин был интроверт и «все проблемы пережигал в себе».
Полностью президент России отказался от алкоголя в 1995 году после перенесенного инфаркта. Как раз тогда и начались проблемы Ельцина с речью, которые многие воспринимали как доказательство опьянения.
В МИДе заявили об отсутствии планов по воссозданию СССР
Как сообщал «Рамблер», Борис Ельцин был президентом России в 1991–1999 годах. 31 декабря 1999 года Ельцин сообщил о досрочном сложении полномочий. Ельцин заявил, что уходит «не по состоянию здоровья, а по совокупности всех проблем», и попросил прощения у граждан России. Исполняющим обязанности президента был назначен Владимир Путин, который в то время был председателем правительства РФ.
Комментарии 4
Политика , Видео , Георгий Сатаров , Борис Ельцин , Владимир Путин , МИД , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
00:15
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
Общество
Нападение на женщину в лифте попало на видео
01:24
Нападение на женщину в лифте попало на видео
Происшествия
Появилось видео с прыгающей по льдинам в Охотском море лисой
00:21
Появилось видео с прыгающей по льдинам в Охотском море лисой
Общество
Позирующую в Черном море девушку сняли на видео
00:13
Позирующую в Черном море девушку сняли на видео
Общество
Появилось видео угона Porsche Cayenne в Москве
00:12
Появилось видео угона Porsche Cayenne в Москве
Происшествия
Опубликовано видео задержания членов экстремистской организации «Свидетели Иеговы»
00:24
Опубликовано видео задержания членов экстремистской организации «Свидетели Иеговы»
Другое
Опубликовано видео пожара на строительной базе в Петербурге
00:09
Опубликовано видео пожара на строительной базе в Петербурге
Пожары Происшествия
«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео
00:11
«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео
Экология
Опубликовано видео последствий урагана в Магадане
00:51
Опубликовано видео последствий урагана в Магадане
Происшествия
Полет баллистической ракеты Trident II в США сняли на видео
00:34
Полет баллистической ракеты Trident II в США сняли на видео
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение