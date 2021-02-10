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Москва

Путин предлагал Макрону помощь в работе с анализами Навального 

РИА Новости 24 минуты назад
Президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ рассказал подробности первого телефонного разговора с лидером Франции, в ходе которого предлагал помощь российских специалистов в изучении изъятых после инцидента с Алексеем Навальным образцов и заверил, что если найдут "хоть что-то", то уголовное дело будет заведено, сообщил РИА Новости один из участников встречи.

"Да секрета здесь, наверное, и нет. Можете рассказать", — позволил глава государства поделиться деталями беседы.

По словам президента, как рассказал участник встречи, уже в первом телефонном разговоре с Эммануэлем Макроном после "отравления" Навального Путин предложил французскому коллеге, чтобы российские специалисты поехали в Европу и поработали совместно в лабораториях по определению яда во взятых образцах.
Кроме того, как поделился собеседник агентства, российский лидер заверил Макрона, что если в результате исследований найдут хоть что-то, то уголовное дело будет заведено.
Также Путиным, по словам участника встречи, был предложен другой вариант сотрудничества — принять западных специалистов в России и исследовать привезенные образцы здесь, однако Макрон отказался.
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В результате, по словам президента России, российская сторона при готовности сотрудничать так и не получила ответы на свои запросы ни от Франции, ни от Германии, добавил собеседник.
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Политика , Видео , Алексей Навальный , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , РИА Новости
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