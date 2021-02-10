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Москва

Захарова прокомментировала высылку из России дипломатов трёх стран 

RT на русском и ещё 2 22 часа назад
Захарова прокомментировала высылку из России дипломатов трёх стран
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с высылкой из страны дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции.
Она отметила, что в Венской конвенции о дипломатических сношениях есть положение о том, что «все лица, пользующиеся привилегиями и иммунитетами обязаны без ущерба для их привилегий и иммунитета уважать законы и правила государства пребывания, а также не вмешиваться во внутренние дела этого государства».
При этом Захарова напомнила, что публичные акции, которые прошли 23 и 31 января в Москве и Санкт-Петербурге, не были согласованы с органами исполнительной власти этих субъектов. Также в России были введены запреты на проведение публичных и массовых мероприятий из-за ситуации с коронавирусом.

«Об этом иностранным дипломатам прекрасно было известно. Таким образом, участие сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши и посольства ФРГ в прошедших 23 и 31 января акциях представляет собой не только вмешательство во внутренние дела России, но и заведомое, сознательное, нарушение законов государства пребывания», — сказала Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высылка трёх европейских дипломатов стала следствием действий загранпредставительств на фоне несогласованных акций в России. По его словам, Москва «чётко продемонстрировала, что подобное она терпеть не намерена».
5 февраля МИД объявил персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в незаконных акциях 23 января.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Мария Захарова , МИД , Германия , Москва , Польша , Санкт-Петербург , Швеция
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