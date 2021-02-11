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Ученые ответили на вопрос Путина «Где деньги, Зин?» 

Lenta.ru и ещё 8 14 минут назад
Ученые ответили на вопрос Путина «Где деньги, Зин?»
Фото: РИА Новости
Руководство Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН рассказало о назначении денег на счете учреждения. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам ученых, институт не мог потратить остававшиеся к концу года 30 миллионов рублей на зарплаты, так как деньги были целевыми. В частности, они предназначались на оплату коммунальных услуг и выполнение ранее взятых обязательств, уточнил представитель НИИ.
8 февраля президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию заявил, что Фонд оплаты труда для региональных учебных заведений и университетов нужно проверить. Во время заседания ученый из Новосибирска Анастасия Проскурина сообщила, что у нее зарплата 26 тысяч рублей. После этого Путин обратился к министру финансов Антону Силуанову.

«У нее должно быть почти 80 тысяч. Там 200 процентов надбавка от среднего по региону. Где деньги, Зин?» — задался вопросом глава государства и поручил профильным ведомствам разобраться в ситуации.

Позднее Министерство науки и высшего образования России начало проверку по этому вопросу. Глава ведомства Валерий Фальков отметил, что в ситуации нужно «разбираться предметно», так как заработная плата выплачивается в конкретном университете или в научной организации.
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Политика , Общество , Антон Силуанов , Анастасия Проскурина , Валерий Фальков , Владимир Путин , РАН
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