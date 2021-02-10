Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Небензя объяснил постпреду Германии, кто оккупировал Украину 

ТАСС и ещё 5 10 февраля 2021
Небензя: Украина ведет войну на своей собственной территории
Фото: РИА Новости
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил германскому коллеге Кристофу Хойсгену, что Украина сама ведет войну на своей территории.

"Кристоф играл понятиями "кто кого оккупирует": Россия ли оккупировала Украину или, может быть, саркастически вопрошал он, Украина оккупировала Россию?" — сказал Небензя, выступая на проходящем по российской инициативе заседании Совета Безопасности в связи с шестой годовщиной подписания минских соглашений.

"На этот вопрос есть простой ответ: к сожалению, Украина оккупировала Украину и ведет войну на своей собственной территории", — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Российский постпред также напомнил Хойсгену, который затронул тему Будапештского меморандума, что, согласно документу, "Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения".
Свое выступление Хойсген во многом посвятил критике действий России. В частности, он заявил, что "Россия вторглась на территорию Украины и захватила Крым".
После распада Советского Союза Украина унаследовала третий после США и России самый крупный ядерный арсенал. В декабре 1994 года Украина, РФ, США и Великобритания подписали так называемый Будапештский меморандум, который гарантировал безопасность в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно договору, Украина ликвидировала ядерный арсенал, а РФ, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность. В процессе ядерного разоружения Украина отдала боеголовки и крылатые ракеты, взорвала пусковые шахты, а 43 стратегических бомбардировщика Ту-160 и Ту-95МС были порезаны на металлолом.
Видео дня. Рэпер Серёга отсудил детей у бывшей жены
ТАСС: последние новости
В совете молодежи СО РАН считают, что перевод молодых ученых на полставки не был массовым В совете молодежи СО РАН считают, что перевод молодых ученых на полставки не был массовым МИД России предостерег ЕС от новых санкций МИД России предостерег ЕС от новых санкций Bloomberg: ЕС начал обсуждение новых антироссийских санкций из-за ситуации с Навальным Bloomberg: ЕС начал обсуждение новых антироссийских санкций из-за ситуации с Навальным
Комментарии 1
Политика , Василий Небензя , Кристоф Хойсген , ООН , Абхазия , Варшава , Германия , Канада , Минск , Москва , Польша , Республика Крым , Македония , Сербия , США , Великобритания , Франция , Швеция , Южная Осетия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Раскрыта жуткая тайна о похоронах кукол вместо детей
11:46
Раскрыта жуткая тайна о похоронах кукол вместо детей
Происшествия
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
01:04
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
Общество
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
00:19
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
Шоу-бизнес
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
00:30
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
Происшествия
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
00:52
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
В мире
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
00:25
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
Происшествия
США показали на видео «конец света»
00:35
США показали на видео «конец света»
Армия Оружие
В российском роддоме рухнул потолок
00:35
В российском роддоме рухнул потолок
Происшествия
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
00:37
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
Происшествия
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
00:17
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение