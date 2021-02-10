Ранее соратники Навального анонсировали новую акцию, они предлагают людям выйти вечером 14 февраля к себе во двор и зажечь фонарики.

"Скажите, а вы до этого интересовались тем, как осуществляется подготовка каких-то событий на территории других стран, например, Соединенных Штатов Америки, других натовских структур? В курсе, нет? Там цветочки бывают, ленточки, по-разному. Просто посмотрите, цвета очень популярные заранее раскручиваются, символика, хэштеги и так далее. Вы что, забыли, как в парламент Грузии входили с розами в руках? Со стороны очень смешно и до, и после было бы, если бы мы не знали, чем это закончится", — сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, можно ли считать акцию 14 февраля чем-то "подсказанным представителями НАТО".

Она напомнила, что на Украине был "оранжевый" Майдан, а также отметила события "арабской весны" — начавшиеся по всему региону массовые народные выступления, которые привели к смене ряда правительств и политическим кризисам в странах региона.

"Мы не только видим ее (руку США — ред.), мы просто знаем. Здесь нечего скрывать, нечего придумывать. Очевидно классическая по тем самым методичкам, о которых вы так часто говорите, идет работа. Может быть для кого-то смешно. Я, например, ничего смешного не вижу", — добавила она, отвечая на вопрос, видно ли за всеми этими событиями и предстоящей акцией 14 февраля "руку Соединенных Штатов".

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.