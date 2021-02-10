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Дегтярев предупредил о риске социального взрыва в Хабаровском крае 

Артём Кульша 25 минут назад
Дегтярев предупредил о риске социального взрыва в Хабаровском крае
Фото: ТАСС
В Хабаровском крае может произойти социальный взрыв, если не будет бензина. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Дегтярев заявил в своем телеграме.
В середине января, как сообщал «Рамблер», на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе из-за технических проблем произошла остановка производства бензина. Была разработана временная схема доставки и продажи топлива.
Сегодня Дегтярев сообщил, что в результате ошибок в планировании объемов поставок всеми участниками рынка и неготовности в должном объеме обеспечивать спрос в Ванино, Советской гавани и Ульчском районе возник дефицит бензина.
Он рассказал, что прошедшей ночью дочерние предприятия «Роснефти» согласились в качестве временной меры в ближайшие два дня выделить независимым нефтетрейдерам резервные объемы топлива под самовывоз.
Сегодня по итогам совещания с главами районов, краевым комитетом по развитию ТЭК и независимыми нефтетрейдерами на имя вице-премьера России Александра Новака была направлена телеграмма с просьбой принять меры по фиксации Хабаровским и Комсомольским НПЗ объемов реализации автомобильных бензинов через биржу за одну торговую сессию с учетом потребности дальневосточных регионов.
Дегтярев призвал владельцев независимых АЗС лучше планировать свою работу и попросил глав муниципалитетов держать ситуацию с горюче-смазочными материалами на контроле и оперативно сообщать о возникающих проблемах.

«Здесь нет желания назначить виноватых. Надо, чтобы на каждой заправке был бензин. Бензин — товар, без которого экономика не работает. Не будет бензина — будет социальный взрыв. Кто от этого выиграет? Никто!» — сообщил он.

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Комментарии
Политика , Михаил Дегтярев , Александр Новак , Роснефть
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