Сенатор потребовал наказать эстонского депутата за оскорбление русскоязычных граждан

Заместитель председателя совета консервативной народной партии Эстонии
Март Каллас в соцсетях неуважительно отозвался о русскоязычных жителях республики.
«В Россию их! К нам приехал советский человеческий мусор!» — написал он в Facebook.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации
по международным делам Андрей Климов
в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал заявление эстонского политика расистским.
«Это вообще слова расиста. Это расизм в чистом виде, который в большинстве цивилизованных стран мира уголовно наказуем. Речь не о позволительности [такого выражения — прим. ГМ], а о том, что если эстонское государство цивилизованное, они должны его примерно наказать.
Россия — великое государство, глобальная держава. Когда глобальная держава начинает называть какую-то конкретную фамилию, то эта фамилия раздувается до небес. Поэтому я аккуратно отношусь к масштабной реакции. Другое дело, что парламентарии России, а также по линии международных межпартийных связей, на дипломатическом уровне мы каждый такой факт должны доводить до наших партнёров во всех международных организациях, в которые мы входим. Каждый такой факт должен быть многократно умножен, усилен. Они должны это всё объяснить и как минимум объясниться, почему их подопечные так себя ведут. По-хорошему, его коллеги по партии должны его выгнать».
На днях в Facebook бывший министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу написал пост с критикой выступления евродепутата Яны Тоом
, которая сравнила российских участников несанкционированных акций с защитниками «Бронзового солдата». Он назвал её позицию жалкой и упомянул, что поддержка российских протестующих не подтверждается действиями, так как Тоом воздержалась при голосовании из-за нежелания вводить санкции против РФ и приостанавливать проект «Северный поток-2».
«Бронзовый солдат» — памятник воинам Красной армии в Таллине. В 2007 году перенос монумента из центра города на кладбище вызвал возмущение многих граждан республики, общественных организаций, а также международного сообщества.
Радиостанция «Говорит Москва» направила запрос эстонскому депутату Марту Калласу.
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