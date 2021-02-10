Сенатор потребовал наказать эстонского депутата за оскорбление русскоязычных граждан

Россия — великое государство, глобальная держава. Когда глобальная держава начинает называть какую-то конкретную фамилию, то эта фамилия раздувается до небес. Поэтому я аккуратно отношусь к масштабной реакции. Другое дело, что парламентарии России, а также по линии международных межпартийных связей, на дипломатическом уровне мы каждый такой факт должны доводить до наших партнёров во всех международных организациях, в которые мы входим. Каждый такой факт должен быть многократно умножен, усилен. Они должны это всё объяснить и как минимум объясниться, почему их подопечные так себя ведут. По-хорошему, его коллеги по партии должны его выгнать».