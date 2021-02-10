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Москва

Захарова заявила, что Россия будет решать внутренние проблемы без внешнего участия 

ТАСС 1 час назад
Россия сама без внешней помощи и вмешательства способна преодолеть внутренние проблемы. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Внутренние проблемы наша страна решит сама без внешнего участия. Нам это внешнее участие в нашей отечественной истории очень дорого обходилось", — сказала она.

Дипломат отметила, что в каждой стране государство, народ, гражданское общество, журналисты, активисты и другие представители общества должны решать проблемы своей страны сами, а другие суверенные независимые государства, "которые не имеют никакого отношения к внутренней повестке", не должны вмешиваться. "Ровно об этом мы и говорим", — подчеркнула Захарова.
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Политика , Видео , Мария Захарова , МИД , ЕС , Эхо Москвы
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