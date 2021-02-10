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Москва

Путин поздравил работников МИД с Днем дипломата 

Газета.Ru и ещё 8 2 часа назад
Путин поздравил работников МИД с Днем дипломата
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Министерства иностранных дел РФ с Днем дипломата, передает пресс-служба Кремля.
Он отметил, что во многом благодаря внешнеполитическому ведомству удалось добиться стабилизации в ряде «горячих точек», конструктивной работы с большинством зарубежных партнеров, в том числе с государствами Евразэс, СНГ, ОДКБ, ШОС и БРИКС.
Также глава государства указал на эффективную работу МИД и его загранучреждений по оказанию помощи гражданам России, которые находились за границей в разгар пандемии коронавируса.
Кроме того, Путин подчеркнул, что в настоящее время российские дипломаты находятся «на переднем крае защиты национальных интересов», вносят вклад в укрепление мира, в решение глобальных и региональных проблем.
Профессиональный праздник День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюзу не удалось устроить России «публичную порку».
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Политика , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД , ЕС , ШОС , Пресс-служба Администрации Президента РФ , БРИКС
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