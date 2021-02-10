Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Видео поздравление Лаврова с днем дипломата 

Вадим Дроздов 20 минут назад
9 февраля министр иностранных дел поздравил своих коллег с наступающим днем дипломатического работника. Праздник отмечается 10 февраля.
"Уважаемые коллеги, Российская внешнеполитическая служба сильна своими традициями, связью времен и преемственностью поколений. Несмотря на то, что в этом году праздник проходит на фоне пандемии коронавируса, мы реализуем ряд мероприятий, направленных на сбережение и увековечивание памяти наших выдающихся предшественников. В их числе развернутая в фойе Центрального здания Министерства историко-документальная выставка, посвященная деятельности видных советских дипломатов, оставивших яркий след в истории внешней политики страны. Мы будем и далее развивать и укреплять лучшие традиции отечественной дипломатической школы", — заявил Лавров.
Политика , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с правилами выгула собак в мороз
00:42
Видео с правилами выгула собак в мороз
Общество
Раненую в ДТП лосиху сняли на видео
01:07
Раненую в ДТП лосиху сняли на видео
Происшествия
«Калашников» для зумеров показали на видео
02:59
«Калашников» для зумеров показали на видео
Наука и техника
Видео поздравление Лаврова с днем дипломата
04:35
Видео поздравление Лаврова с днем дипломата
Политика
Эвакуацию рыбаков в Петербурге сняли на видео
00:50
Эвакуацию рыбаков в Петербурге сняли на видео
Происшествия
Видео награждения школьника, спасшего сноубордиста
01:05
Видео награждения школьника, спасшего сноубордиста
Происшествия
Видео космического аппарата ОАЭ на орбите Марса
00:46
Видео космического аппарата ОАЭ на орбите Марса
Наука и техника
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
00:35
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
В мире
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
00:30
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
Происшествия
Пролет Ту-160 над акваториями трех морей показали на видео
01:00
Пролет Ту-160 над акваториями трех морей показали на видео
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение