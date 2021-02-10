Видео поздравление Лаврова с днем дипломата 

9 февраля министр иностранных дел поздравил своих коллег с наступающим днем дипломатического работника. Праздник отмечается 10 февраля.

"Уважаемые коллеги, Российская внешнеполитическая служба сильна своими традициями, связью времен и преемственностью поколений. Несмотря на то, что в этом году праздник проходит на фоне пандемии коронавируса, мы реализуем ряд мероприятий, направленных на сбережение и увековечивание памяти наших выдающихся предшественников. В их числе развернутая в фойе Центрального здания Министерства историко-документальная выставка, посвященная деятельности видных советских дипломатов, оставивших яркий след в истории внешней политики страны. Мы будем и далее развивать и укреплять лучшие традиции отечественной дипломатической школы", — заявил Лавров.