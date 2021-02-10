Посол России оценил отношения с Великобританией 

"Не будем питать иллюзий. Прошедший год не отличался какой-то активностью в дипломатии. Нам пришлось (из-за пандемии коронавируса) отменить практически все визиты, нам пришлось отменить даже гастроли Большого театра и бизнес-форум. В целом должен сказать, что за последние несколько лет, особенно за 2020 год, отношения стабилизировались на низком уровне", — сказал посол в беседе с российскими журналистами накануне отмечаемого 10 февраля Дня дипломата.

Келин констатировал, что отношения двух стран не улучшились, несмотря на то что весь мир боролся с общей угрозой — пандемией.

"Прошедший год не оправдал надежд в том плане, что отношения будут улучшаться даже на фоне пандемии. Здесь из нас продолжают рисовать образ врага, хотя мы открыты к самому доброжелательному сотрудничеству. И эта каждодневная рисовка образа врага, а мы перетерпели за этот год порядка десяти голословных обвинений, она мешает налаживать сотрудничество. Сначала об этих обвинениях пишут средства массовой информации, потом их воспроизводят в парламенте, затем частично их воспроизводят на официальном уровне в заявлениях. И пока я не вижу никаких признаков позитива во всем этом деле", — добавил посол.

Однако, по его словам, в минувшем году Россия и Британия успешно сотрудничали в организации "вывозных" рейсов, которыми россияне в условиях пандемии отправлялись на Родину. Контакты продолжаются и сейчас.

"Что касается сотрудничества в рамках пандемии, то оно имеет несколько слоев. Как позитивный пример: мы довольно неплохо сотрудничали с МИД и другими властями Великобритании в наиболее острый период, когда шел вывоз из страны людей. С точки зрения обеспечения визами, с точки зрения оперативности решений — когда можно посадить на борт людей — российских граждан, прибывающих из других стран, например из ЮАР, Австралии, Латинской Америки", — отметил Келин.

"Россияне прилетали сюда и мы их устраивали на вывозные рейсы. Тут необходимо было быстро решать вопросы с транзитными визами, с переходами, с посадками (на вывозные рейсы), какие-то случаи возникали. Вот это у нас решалось хорошо, так же как и мы помогали вывозить британцев из России", — рассказал посол.

По его словам, несмотря на карантинные ограничения, в течение года удалось провести несколько встреч с британскими дипломатами.

"Контакты с МИД у нас продолжаются, само собой, в разных формах: частично онлайн, частично личные беседы. У меня здесь были встречи с первым заместителем министра иностранных дел Уэнди Мортон, она появилась уже когда началась пандемия, и до нее были другие люди. За последнее время были и личные встречи в МИДе, все с этим нормально", — сказал Келин.

Отметил он и продолжающийся диалог между российскими и британскими компаниями по совершенствованию вакцин от коронавируса.

"Британия сосредоточилась на двух вакцинах — американо-германской Pfizer и выпускающейся здесь англо-шведской компанией AstraZeneca. AstraZeneca имеет большие и давние интересы в России, она там работает, поэтому здесь проблем во взаимодействии по линии частных компаний, в том числе у нашего института имени Гамалеи, нет. Оно (сотрудничество) идет и сейчас, идут исследовательские работы, в том числе над тем, как усилить действенность вакцины от AstraZeneca, но пока результатов я не знаю. На межгосударственном уровне такого взаимодействия не было, но по линии российских и британских компаний оно развивается", — сказал посол.

Однако взаимодействие на межгосударственном уровне в вопросах здравоохранения не налажено.