Посол России оценил отношения с Великобританией 

"Не будем питать иллюзий. Прошедший год не отличался какой-то активностью в дипломатии. Нам пришлось (из-за пандемии коронавируса) отменить практически все визиты, нам пришлось отменить даже гастроли Большого театра и бизнес-форум. В целом должен сказать, что за последние несколько лет, особенно за 2020 год, отношения стабилизировались на низком уровне", — сказал посол в беседе с российскими журналистами накануне отмечаемого 10 февраля Дня дипломата.
"Прошедший год не оправдал надежд в том плане, что отношения будут улучшаться даже на фоне пандемии. Здесь из нас продолжают рисовать образ врага, хотя мы открыты к самому доброжелательному сотрудничеству. И эта каждодневная рисовка образа врага, а мы перетерпели за этот год порядка десяти голословных обвинений, она мешает налаживать сотрудничество. Сначала об этих обвинениях пишут средства массовой информации, потом их воспроизводят в парламенте, затем частично их воспроизводят на официальном уровне в заявлениях. И пока я не вижу никаких признаков позитива во всем этом деле", — добавил посол.
"Что касается сотрудничества в рамках пандемии, то оно имеет несколько слоев. Как позитивный пример: мы довольно неплохо сотрудничали с МИД и другими властями Великобритании в наиболее острый период, когда шел вывоз из страны людей. С точки зрения обеспечения визами, с точки зрения оперативности решений — когда можно посадить на борт людей — российских граждан, прибывающих из других стран, например из ЮАР, Австралии, Латинской Америки", — отметил Келин.
"Контакты с МИД у нас продолжаются, само собой, в разных формах: частично онлайн, частично личные беседы. У меня здесь были встречи с первым заместителем министра иностранных дел Уэнди Мортон, она появилась уже когда началась пандемия, и до нее были другие люди. За последнее время были и личные встречи в МИДе, все с этим нормально", — сказал Келин.
"Британия сосредоточилась на двух вакцинах — американо-германской Pfizer и выпускающейся здесь англо-шведской компанией AstraZeneca. AstraZeneca имеет большие и давние интересы в России, она там работает, поэтому здесь проблем во взаимодействии по линии частных компаний, в том числе у нашего института имени Гамалеи, нет. Оно (сотрудничество) идет и сейчас, идут исследовательские работы, в том числе над тем, как усилить действенность вакцины от AstraZeneca, но пока результатов я не знаю. На межгосударственном уровне такого взаимодействия не было, но по линии российских и британских компаний оно развивается", — сказал посол.
"Другой слой касается вакцин и взаимодействия по линии межгосударственных институтов или минздравов. Такого взаимодействия не получилось. Мы пытались с нашей стороны наладить его, предлагали обменяться образцами и запросили образцы (анализов) вакцинированных людей. Но, к сожалению, получили на это отказ. Это было летом, и тогда нам предложили взаимодействие на международных площадках, и возможно оно и есть, но отследить я его не смог, потому что такое сотрудничество тоже идет онлайн. Вот такого взаимодействия не было", — сказал посол.