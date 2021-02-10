Замминистра финансов Андрей Круглов в ближайшее время покинет свой пост. Его новый преемник будет отвечать за подготовку бюджета.

Этот вопрос курировала Татьяна Нестеренко , она числится в министерстве формально, но об её отставке сообщалось ещё в январе. На данный момент у министра финансов Антона Силуанова десять заместителей, сообщают «Известия». Это максимально допустимое количество замов после реформы госуправления.

Нового руководителя возможно принять на работу, только уволив кого-то из действующих. На новую должность назначат человека не из министерства, уверяет издание. На данный момент рассматривается несколько кандидатур, в частности один из высокопоставленных чиновников аппарата правительства.

До этого был уволен с должности замминистра финансов бывший глава ПФР Антон Дроздов . Его должность упразднили. Также появились слухи и об увольнении самого Силуанова. Причиной журналисты называли конфликт между Силуановым и премьером Мишустиным из-за того, что министерство напрямую подчиняется Кремлю и докладывает ему о положении дел.