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Москва

СМИ узнали об увольнении ещё одного заместителя главы Минфина 

News.ru 1 час назад
Замминистра финансов Андрей Круглов в ближайшее время покинет свой пост. Его новый преемник будет отвечать за подготовку бюджета.
Этот вопрос курировала Татьяна Нестеренко, она числится в министерстве формально, но об её отставке сообщалось ещё в январе. На данный момент у министра финансов Антона Силуанова десять заместителей, сообщают «Известия». Это максимально допустимое количество замов после реформы госуправления.
Нового руководителя возможно принять на работу, только уволив кого-то из действующих. На новую должность назначат человека не из министерства, уверяет издание. На данный момент рассматривается несколько кандидатур, в частности один из высокопоставленных чиновников аппарата правительства.
До этого был уволен с должности замминистра финансов бывший глава ПФР Антон Дроздов. Его должность упразднили. Также появились слухи и об увольнении самого Силуанова. Причиной журналисты называли конфликт между Силуановым и премьером Мишустиным из-за того, что министерство напрямую подчиняется Кремлю и докладывает ему о положении дел.
Ранее NEWS.ru сообщал, что министр финансов России Антон Силуанов в скором времени может уйти в отставку, он может покинуть пост уже на следующей неделе. О готовящейся смене в Минфине РФ сообщил журналист «Дождя» и бывший ведущий «Разговора с Дмитрием Медведевым» Михаил Фишман.
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Комментарии 17
Политика , Видео , Антон Силуанов , Дмитрий Медведев , Антон Дроздов , Татьяна Нестеренко , Михаил Фишман , Андрей Круглов , Пенсионный фонд РФ , Минфин , газета "Известия"
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