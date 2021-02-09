Глава Евросовета проводит экстренные консультации с лидерами ЕС после визита Борреля в РФ 

Председатель Евросовета Шарль Мишель проводит консультации с лидерами 27 стран Евросоюза после визита главы дипломатии сообщества в Москву и в преддверии широких дебатов по отношениям с Россией на саммите ЕС в марте. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил во вторник представитель Мишеля.

"Председатель намерен включить в повестку дня Евросовета дискуссию об отношениях между ЕС и Россией. Он консультируется с лидерами ЕС для подготовки этих дебатов", — сказал представитель.

По мнению Мишеля, занятая Москвой позиция во время визита Жозепа Борреля показывает, что "Россия не заинтересована в диалоге даже в тех областях, где сотрудничество могло бы представлять взаимный или глобальный интерес".

"Председатель осуждает высылку трех дипломатов ЕС. ЕС не будет запуган. Шарль Мишель выражает свое доверие Жозепу Боррелю", — подчеркнул представитель.