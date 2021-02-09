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Москва

Глава Евросовета проводит экстренные консультации с лидерами ЕС после визита Борреля в РФ 

ТАСС 39 минут назад
Председатель Евросовета Шарль Мишель проводит консультации с лидерами 27 стран Евросоюза после визита главы дипломатии сообщества в Москву и в преддверии широких дебатов по отношениям с Россией на саммите ЕС в марте. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил во вторник представитель Мишеля.

"Председатель намерен включить в повестку дня Евросовета дискуссию об отношениях между ЕС и Россией. Он консультируется с лидерами ЕС для подготовки этих дебатов", — сказал представитель.

По мнению Мишеля, занятая Москвой позиция во время визита Жозепа Борреля показывает, что "Россия не заинтересована в диалоге даже в тех областях, где сотрудничество могло бы представлять взаимный или глобальный интерес".

"Председатель осуждает высылку трех дипломатов ЕС. ЕС не будет запуган. Шарль Мишель выражает свое доверие Жозепу Боррелю", — подчеркнул представитель.

Боррель находился в Москве с визитом 4-6 февраля. По итогам поездки он заявил, что ЕС и РФ провели "открытый и честный" диалог по всем вопросам двусторонних отношений — от борьбы с пандемией нового коронавируса, глобального изменения климата и восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана до разногласий по Украине, поддержки Брюсселем Алексея Навального и высылки из России западных дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях протеста. При этом на следующий день он распространил отдельное заявление, в котором назвал организацию пресс-конференции в Москве "агрессивной".
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Комментарии
Политика , Шарль Мишель , Алексей Навальный , ЕС , Европейский совет , Бельгия , Брюссель , Москва
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