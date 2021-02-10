В Госдуме отреагировали на претензии Прибалтики о правах человека

Стремление прибалтийских стран и Польши выступить в роли радетелей прав человека может вызвать лишь изумление, поскольку именно там уже много лет идут самые настоящие политические репрессии и гонения на свободу слова, считает член комитета Госдумы по международным дела Елена Панина

В беседе с РИА Новости Панина отметила, что подобные действия весьма закономерны, поскольку правящие круги именно этих стран давно превратились в своего рода "цепных псов" коллективного Запада.

Политик также отметила, что именно в одной из этих стран — в Эстонии — "базируется" беглый российский бизнесмен Сергей Колесников , выступивший в фильме Навального про "дворец" в Геленджике одним из основных "свидетелей". По мнению парламентария, именно он "изобретатель одиозного фейка" про "дворец в Геленджике", послуживший источником "креатива" для пресловутого фильма Навального. Колесников ещё в 2010 году направил бывшему тогда президентом Дмитрию Медведеву письмо, в котором утверждал, что на побережье Черного моря строится якобы "комплекс для отдыха" Владимира Путина. Это утверждение пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг в том же году.

"В целом же стремление прибалтийских стран и Польши выступить в роли радетелей прав человека может вызвать лишь изумление. Во всех этих государствах уже много лет идут самые настоящие политические репрессии, гонения на свободу слову, охота на ведьм. Неудивительно, что их представителей используют для наиболее агрессивных и хамских выпадов против России", — констатировала Панина.

Бизнесмен Аркадий Ротенберг ранее сообщил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас, и "дворец" принадлежит ему, работы по созданию там апарт-отеля ведутся уже несколько лет.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что не смотрел фильм про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента, которые призваны раскачать ситуацию.