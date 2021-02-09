Захарова прокомментировала заявления об унижении Борреля в России

«И вот выходят люди, заряженные одними и теми же словами, по одной методичке работавшие, и начинают нести какую-то несусветную чушь. Для чего они это делают? Понятно, информационная кампания», — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что Боррель вел переговоры точно так же, как до него их вела глава МИД Швеции Анн Линде.

«Они [депутаты Европарламента ] сами унижают Борреля, выдают его визит в Москву за непонятно что. В чем унижение, совершенно непонятно», — сказала представитель МИД РФ.

По ее словам, «Запад не предоставляет фактов по делу Навального , это уже замкнутый круг». Она указала, что все происходящее напоминает «охоту на ведьм».

«Вот нашли еще одного крайнего — теперь у них виноват Боррель. Свой из своих, плоть от плоти, теперь он виноват. До этого, напомню, был виноват [экс-президент США Дональд] Трамп, тоже во всех прегрешениях», — добавила Захарова.

Ранее 9 февраля Боррель в Европарламенте заявил, что во время визита в Россию, скорее всего, поставил российские власти в неудобное положение, когда поднял тему по поводу ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

«Для российских властей было неудобно видеть кого-то, кто приехал на место и лично в откровенной манере выразил, то, что неоднократно было сказано через коммюнике. Действительно, это не было удобным для них», — сказал он.

«В то же время я считаю, что есть темы, в отношении которых необходимо найти области сотрудничества. Но для сотрудничества нужны две стороны. Если российские власти не пожелали пойти по этому пути, и мы приняли это к сведению, нужно будет искать другой способ развивать эти отношения. Вопреки всему», — сообщил Боррель.

По мнению главы дипломатии ЕС, важно, чтобы страны Евросоюза проявляли единство и решительность в диалоге с Россией, при этом не отказываясь от сотрудничества. По его мнению, разногласия среди демократических стран только на руку Москве.

«Нельзя позволить, чтобы наши разногласия ослабили нас. И в этом случае, как и в других, то, что надо строить как до, так и после моей поездки в Россию, это единство государств-членов и единство действий европейских институтов», — уточнил он.

Боррель прилете в Москву на три дня (с 4 по 6 февраля), где провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым . После их завершения Боррель признался, что Россия не стала современным демократическим государством и добавил, что обдумывает подготовку новых санкций в отношении РФ.

Во время переговоров стало известно, что Москва выслала сотрудников посольств Германии, Швеции и Польши из-за их участия в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального.

Европейские депутаты посчитали, что эти действия Москвы унизили Борреля. Также подверглись критике сам факт поездки, неудачный выбор времени, недостаточно жесткая позиция по отношению к России и запоздалая реакция на высылку европейских дипломатов. ]]>