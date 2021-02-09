Захарова прокомментировала заявления об унижении Борреля в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Россия 1» прокомментировала слова европейских депутатов и дипломатов, заявивших, что визит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Россию закончился унижением. По мнению Захаровой, такие заявления, являясь частью информационной кампании Запада, как раз и унижают Борреля.
«И вот выходят люди, заряженные одними и теми же словами, по одной методичке работавшие, и начинают нести какую-то несусветную чушь. Для чего они это делают? Понятно, информационная кампания», — заявила Захарова.
Дипломат отметила, что Боррель вел переговоры точно так же, как до него их вела глава МИД Швеции Анн Линде.
«Они [депутаты Европарламента] сами унижают Борреля, выдают его визит в Москву за непонятно что. В чем унижение, совершенно непонятно», — сказала представитель МИД РФ.
По ее словам, «Запад не предоставляет фактов по делу Навального, это уже замкнутый круг». Она указала, что все происходящее напоминает «охоту на ведьм».
«Вот нашли еще одного крайнего — теперь у них виноват Боррель. Свой из своих, плоть от плоти, теперь он виноват. До этого, напомню, был виноват [экс-президент США Дональд] Трамп, тоже во всех прегрешениях», — добавила Захарова.
Ранее 9 февраля Боррель в Европарламенте заявил, что во время визита в Россию, скорее всего, поставил российские власти в неудобное положение, когда поднял тему по поводу ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.
«Для российских властей было неудобно видеть кого-то, кто приехал на место и лично в откровенной манере выразил, то, что неоднократно было сказано через коммюнике. Действительно, это не было удобным для них», — сказал он.
«В то же время я считаю, что есть темы, в отношении которых необходимо найти области сотрудничества. Но для сотрудничества нужны две стороны. Если российские власти не пожелали пойти по этому пути, и мы приняли это к сведению, нужно будет искать другой способ развивать эти отношения. Вопреки всему», — сообщил Боррель.
По мнению главы дипломатии ЕС, важно, чтобы страны Евросоюза проявляли единство и решительность в диалоге с Россией, при этом не отказываясь от сотрудничества. По его мнению, разногласия среди демократических стран только на руку Москве.
«Нельзя позволить, чтобы наши разногласия ослабили нас. И в этом случае, как и в других, то, что надо строить как до, так и после моей поездки в Россию, это единство государств-членов и единство действий европейских институтов», — уточнил он.
Боррель прилете в Москву на три дня (с 4 по 6 февраля), где провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. После их завершения Боррель признался, что Россия не стала современным демократическим государством и добавил, что обдумывает подготовку новых санкций в отношении РФ.
Во время переговоров стало известно, что Москва выслала сотрудников посольств Германии, Швеции и Польши из-за их участия в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального.
Европейские депутаты посчитали, что эти действия Москвы унизили Борреля. Также подверглись критике сам факт поездки, неудачный выбор времени, недостаточно жесткая позиция по отношению к России и запоздалая реакция на высылку европейских дипломатов. ]]>