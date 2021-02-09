В Госдуме сравнили Украину с африканской диктатурой 

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "русский мир" однообразным и заявил, что России не удастся его внедрить на Украине мягкой силой.

По мнению Паниной, показательно, что это заявление было сделано украинским чиновникам после закрытия оппозиционных телеканалов и на фоне уничтожения образования на русском, венгерском и других национальных языках.

"На самом деле именно многонациональный русский мир силен своим многообразием, в нем множество оттенков и нюансов. А вот современная Украина с каждым годом все больше напоминает отсталое авторитарное государство, где запрещено даже само слово "федерализм", а "свобода быть собой" существует только для неофашистов, марширующих с портретами Бандеры и Шухевича. Для всех остальных Украина — это пространство нестабильности, страха и деградации", — отметила Панина.

Депутат напомнила, что во времена СССР Украина "была в авангарде прогресса", республикой с передовой промышленностью, наукой, высокой культурой.

"Где это все теперь? Украина все больше напоминает африканский Заир времен Мобуту, где прозападная диктатура соединяла пещерный национализм с запредельной коррупцией", — констатировала Панина.

Мобуту Сесе Секо — конголезский диктатор, президент Демократической Республики Конго, в 1971 году переименованной им в Заир. Основатель идеологии своего личного культа "мобутизма". Мобуту безуспешно пытался диверсифицировать экономику Конго-Заира, основу которой составлял экспорт сырья и ископаемых, однако с середины 1970-х годов страна погрузилась в глубокий социально-экономический кризис, осложненный частыми сменами руководства в правительстве и армии и периодическими репрессиями. После 32 лет у власти Мобуту оставил страну с разрушенной экономикой.