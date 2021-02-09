В Госдуме сравнили Украину с африканской диктатурой 

Украина все больше напоминает африканский Заир 1970-х годов, где прозападная диктатура соединяла пещерный национализм с запредельной коррупцией, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя слова главы МИД страны об "однообразии русского мира".
Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "русский мир" однообразным и заявил, что России не удастся его внедрить на Украине мягкой силой.
По мнению Паниной, показательно, что это заявление было сделано украинским чиновникам после закрытия оппозиционных телеканалов и на фоне уничтожения образования на русском, венгерском и других национальных языках.
"На самом деле именно многонациональный русский мир силен своим многообразием, в нем множество оттенков и нюансов. А вот современная Украина с каждым годом все больше напоминает отсталое авторитарное государство, где запрещено даже само слово "федерализм", а "свобода быть собой" существует только для неофашистов, марширующих с портретами Бандеры и Шухевича. Для всех остальных Украина — это пространство нестабильности, страха и деградации", — отметила Панина.
Депутат напомнила, что во времена СССР Украина "была в авангарде прогресса", республикой с передовой промышленностью, наукой, высокой культурой.
"Где это все теперь? Украина все больше напоминает африканский Заир времен Мобуту, где прозападная диктатура соединяла пещерный национализм с запредельной коррупцией", — констатировала Панина.
Мобуту Сесе Секо — конголезский диктатор, президент Демократической Республики Конго, в 1971 году переименованной им в Заир. Основатель идеологии своего личного культа "мобутизма". Мобуту безуспешно пытался диверсифицировать экономику Конго-Заира, основу которой составлял экспорт сырья и ископаемых, однако с середины 1970-х годов страна погрузилась в глубокий социально-экономический кризис, осложненный частыми сменами руководства в правительстве и армии и периодическими репрессиями. После 32 лет у власти Мобуту оставил страну с разрушенной экономикой.