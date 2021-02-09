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Москва

В Кремле высказались об индексации пенсий работающим пенсионерам 

Артём Кульша 15 минут назад
Правительство представило видение индексации пенсий работающих пенсионеров
Правительство России представило поливариантное видение вопроса индексации пенсий работающих пенсионеров. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пенсии работающих пенсионеров, как сообщал «Рамблер», не индексируются с 2016 года. Ежегодно производится их перерасчет не более чем на три индивидуальных пенсионных коэффициента (не более 279 рублей прибавки в 2020-м). В январе президент Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.
Сегодня Песков сообщил, что кабмин выполнил поручение, представив поливариантное видение вопроса. Теперь экспертное подразделение администрации главы государства рассмотрит предложенные варианты, после чего совместно с правительством будет принято окончательное решение.
В январе, как сообщал «Рамблер», депутат Государственной думы Андрей Исаев сообщил, что фракция «Единая Россия» считает, что к индексации пенсий работающих пенсионеров надо возвращаться.
Комментарии 1
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Андрей Исаев , Администрация Президента РФ , Единая Россия , Госдума , Правительство РФ
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