Госдума повысила штрафы за неповиновение силовикам на митингах

Госдума во вторник приняла во втором — основном — чтении законопроект, который предусматривает повышение административных штрафов за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе в ходе публичных акций, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий.

ФСБ, Минобороны, Согласно тексту, повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, Росгвардии ФСИН , если оно совершено организатором или участником собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов, на должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц — от 70 тыс. до 200 тыс. рублей.

Сейчас штрафы за это составляют для граждан 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Помимо этого, законопроектом в целом повышаются штрафы за неповиновение полиции, военнослужащим, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или Росгвардии. Так, размер взыскания за однократное такое нарушение составит для граждан 2-4 тыс. рублей (сейчас от 500 рублей до 1 тыс. рублей), может быть наложен административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, вводится новый вид наказания — обязательные работы на срок до 120 часов.

Поправками ко второму чтению уточняется, что неподчинение сотруднику органов внутренних дел в сфере миграционного контроля или воспрепятствование ему повлечет штраф до 4 тыс. рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 120 часов.

Правила финансирования

Кодекс об административных правонарушениях также дополняется нормой о том, что нарушение организатором публичного мероприятия порядка сбора и расходования собранных на акцию средств, а также правил предоставления отчета об этом повлечет штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов, для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс., для юридических лиц — от 70 тыс. до 200 тыс. рублей. Согласно рекомендованным к принятию поправкам, штрафами карается и нарушение порядка возврата, перечисления в доход федерального бюджета или расходования данных средств.

Перечисление средств на проведение митинга или акции лицом, не имеющим на это права, повлечет штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Во втором чтении депутаты уточнили, что штрафы для должностных лиц составят от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.