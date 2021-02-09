Российский посол назвал претензии Польши к Москве надуманными 

Реальных проблем в отношениях Москвы и Варшавы нет, все претензии к России надуманные, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.
По его словам, инициатива доведения двусторонних отношений до кризисного состояния на совести партнеров.
"В частности, в наших отношениях с Польшей реальных нерешаемых проблем просто-напросто нет. Все претензии, которые к нам предъявляются, все условия, которые нам ставятся, в общем-то, надуманные и притянутые за уши", — сказал Андреев в эфире телеканала "Россия 24".
Польские политики не стремятся к улучшению отношений с Россией, продолжил Сергей Андреев.
"На данный момент в этом плане среди польских политических элит, как ныне правящих, так и находящихся в оппозиции, существует своего рода консенсус. Никаких признаков готовности к улучшению отношений, к нормализации отношений с Россией пока здесь не просматривается", — отметил посол в эфире телеканала "Россия 24".
Речи о взаимной высылке послов России и стран Евросоюза пока не идет, добавил Сергей Андреев.
"Речи о взаимной высылке послов, насколько я знаю, в наших отношениях с европейскими странами пока не шло", — сказал Андреев в эфире телеканала "Россия 24".
На прошлой неделе МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве. В понедельник Польша, Германия и Швеция объявила об ответных шагах и высылке российских дипломатов из этих стран.
Позднее стало известно, что Польша объявила персоной нон грата сотрудника генерального консульства РФ в Познани.
Высылку российских дипломатов из Швеции, ФРГ, Польши нельзя назвать зеркальной мерой, заявили позже в МИД РФ.