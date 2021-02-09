Российский посол назвал претензии Польши к Москве надуманными 

"На данный момент в этом плане среди польских политических элит, как ныне правящих, так и находящихся в оппозиции, существует своего рода консенсус. Никаких признаков готовности к улучшению отношений, к нормализации отношений с Россией пока здесь не просматривается", — отметил посол в эфире телеканала "Россия 24".