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Москва

Захарова: Истерика Запада неспособна повлиять на политику Москвы 

Российская Газета 1 час назад
Захарова призвала игнорировать «истерику Запада»
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала меньше внимания уделять "истерике Запада в отношении РФ", поскольку она никак не влияет на политику Москвы. Об этом она заявила в эфире передачи "Время покажет" на "Первом канале". Дипломат также отметила, что все последние события, включая высылку европейских дипломатов, не являются чем-то новым с точки зрения российской истории.

"Не надо фокусироваться на этой истерике как на чем-то, что может перекрыть, изменить нашу политику. Наша политика не выстраивается в связи с тем, что кому-то хочется нам сделать хуже, навредить и так далее", — подчеркнула Захарова.

Комментируя реакцию западных стран на объявление персонами нон грата дипломатов Германии, Польши и Швеции, Захарова отметила, что всему этому уже были множество прецедентов.

"Это длится годы, десятилетия, столетия. Люди, я имею в виду наш коллективный Запад, отстаивают собственные интересы. Тогда, когда у них нет никаких возможностей для равноправной конкуренции, которая основана была бы на праве, на законе, на общих правилах регулирования, они приступают к агрессивной политике", — заключила Захарова.

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Политика , Мария Захарова , МИД , Первый канал , Германия , Москва , Польша , Швеция
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