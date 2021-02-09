Захарова призвала игнорировать «истерику Запада»

"Это длится годы, десятилетия, столетия. Люди, я имею в виду наш коллективный Запад, отстаивают собственные интересы. Тогда, когда у них нет никаких возможностей для равноправной конкуренции, которая основана была бы на праве, на законе, на общих правилах регулирования, они приступают к агрессивной политике", — заключила Захарова.