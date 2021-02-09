Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Путин примет участие в совещании судей 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Путин примет участие в совещании судей
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в совещании судей — судов общей юрисдикции и арбитражных судов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент выступит в начале совещания судей — судов общей юрисдикции и арбитражных судов России. Совещание регулярное, ежегодное, на них, как правило обсуждаются итоги работы за минувший год и основные задачи на год предстоящий", — сказал Песков журналистам.

По его словам, ушедший 2020 год был сложным и для российской судебной системы, которая была вынуждена функционировать в условиях пандемии. Будут в ходе совещания обсуждаться и перспективы на 2021 год, добавил представитель Кремля.
Выступление Путина будет в открытом режиме, также открытым будет доклад председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева.

"Работает Путин из Ново-Огарево, происходит это в режиме видеоконференции", — добавил пресс-секретарь президента.

Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
Последние новости
Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные Биолог рассказала, какая погода убивает коронавирус Биолог рассказала, какая погода убивает коронавирус "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО
Комментарии 3
Политика , Дмитрий Песков , Вячеслав Лебедев , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
00:35
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
В мире
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
00:30
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
Происшествия
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
03:25
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
США
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
00:10
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
В мире
Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе
00:27
Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе
Происшествия
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
00:59
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
В мире Происшествия
В России показали стрельбы из атомных минометов
01:59
В России показали стрельбы из атомных минометов
Армия Войска
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
00:16
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
Происшествия
Мачеха заказала убийство своей 8-летней падчерицы
00:32
Мачеха заказала убийство своей 8-летней падчерицы
Происшествия Криминал
Мать с ребенком протаранила на машине поезд в Забайкалье
00:16
Мать с ребенком протаранила на машине поезд в Забайкалье
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть