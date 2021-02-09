Путин примет участие в совещании судей 

Президент РФ Владимир Путин во вторник примет участие в совещании судей — судов общей юрисдикции и арбитражных судов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

"Президент выступит в начале совещания судей — судов общей юрисдикции и арбитражных судов России. Совещание регулярное, ежегодное, на них, как правило обсуждаются итоги работы за минувший год и основные задачи на год предстоящий", — сказал Песков журналистам.

По его словам, ушедший 2020 год был сложным и для российской судебной системы, которая была вынуждена функционировать в условиях пандемии. Будут в ходе совещания обсуждаться и перспективы на 2021 год, добавил представитель Кремля.

Выступление Путина будет в открытом режиме, также открытым будет доклад председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева