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Москва

Песков рассказал про обучение вице-губернаторов в Сенеже 

Российская Газета и ещё 2 31 минуту назад
Песков рассказал про обучение вице-губернаторов в Сенеже
Фото: РИА Новости
Обучение для вице-губернаторов в Сенеже проходит регулярно в разных форматах, сообщил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Работа по совершенствованию навыков региональных властей будет продолжена.

"Обучение в Сенеже идет регулярно, постоянно, в разных форматах. Это просто продолжение работы с региональными руководителями", — пояснил Песков.

"Это программа по совершенствованию навыков работы в различных сферах для руководящих кадров", — уточнил пресс-секретарь президента. "Эта работа была, есть и будет продолжаться", — заключил он.

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