Захарова: Гаага закрыла глаза на прегрешения Киева по делу о сбитом Boeing 

«Простите, а как же многочисленные заявления украинских военных о якобы имеющихся у ополченцев средств ПВО, а что насчет сбитых накануне самолетов ВСУ? Об этом авторы не распространяются. Вместо того чтобы последовательно изучить действия Украины с учетом стандартов и рекомендуемой практики ИКАО, эксперты лишь ограничились сухой исторической справкой и очередным анализом заявлений политиков со ссылками на социальные сети. … Вся суть исследования свелась к оправданию бездействия украинских властей, подкрепленному аргументами, что российская сторона, дескать, также не могла прогнозировать возможность катастрофы. … А тот факт, что конфликт происходил в воздушном пространстве Украины, то есть вне зоны ответственности Российской Федерации, вновь «остается за скобками», — указали в МИДе.