В Кремле сочли агрессивными заявления Зюганова о задержании депутата КПРФ 

Риторика высказываний лидера КПРФ Геннадия Зюганова в защиту ранее задержанного депутата Николая Бондаренко агрессивна, в Кремле негативно реагируют на подобные высказывания, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Негативно. Риторика достаточно агрессивная, которую нельзя приветствовать», — заявил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле реагируют на подобные высказывания лидера КПРФ, передает РИА «Новости».
В понедельник полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Он был доставлен в отдел полиции для составления административного протокола за участие в несогласованной акции 31 января, после чего покинул отдел полиции. После этого Зюганов в Госдуме заявил, что власть «ошалела» от давления «грязной навальнятины» и решила задержать депутата Николая Бондаренко, а также подчеркнул, что не даст устроить «расправу над депутатом».
Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.