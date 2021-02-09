Захарова заявила о неудачной попытке ЕС публично выпороть Россию 

Европейский союз не смог устроить публичную порку России. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Ранее, как сообщал «Рамблер», верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель совершил визит в Москву. По возвращении в Брюссель он допустил введение новых санкций в отношении России за нарушение прав человека.
«Задача (Борреля. — Прим. ред.) была провести публичную порку. Такой каскад. Все в одну кучу смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси», — заявила сегодня Захарова.
Она высказала мнение, что порка очень тщательно готовилась, но не сработала, возможно, по той причине, что Москва предложила обсудить реальные вопросы повестки дня — от проблем до перспектив развития.
«Раскрою вам тайну о наших западных партнерах: когда у них не получается порка, у них начинается истерика», — добавила официальная представительница МИД.