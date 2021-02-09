Захарова заявила о неудачной попытке ЕС публично выпороть Россию 

Ранее, как сообщал «Рамблер», верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель совершил визит в Москву. По возвращении в Брюссель он допустил введение новых санкций в отношении России за нарушение прав человека.

«Задача (Борреля. — Прим. ред.) была провести публичную порку. Такой каскад. Все в одну кучу смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси», — заявила сегодня Захарова.

Она высказала мнение, что порка очень тщательно готовилась, но не сработала, возможно, по той причине, что Москва предложила обсудить реальные вопросы повестки дня — от проблем до перспектив развития.