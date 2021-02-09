Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Мишустин дал поручения по итогам поездки в Карелию 

Российская Газета 1 час назад
Мишустин дал поручения по итогам поездки в Карелию
Фото: РИА Новости
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам поездки в Республику Карелия 29 января.
Перечень опубликован на сайте кабмина:
Минсельхоз, Минстрой, Росреестр и Ростуризм до 1 апреля должны представить в правительство предложения по развитию агротуризма;
— вице-премьерам поручено провести совещание с правительством региона по развитию туризма и поддержке предпринимательских инициатив;
Минприроды до 24 февраля должно дать предложения о внесении изменений в законодательство в части разрешения ведения товарного рыбоводства в лесных зонах, расположенных вдоль водных объектов;
— Минприроды и профильным ведомствам поручено к 1 июня представить предложения о возможности использования "хаусботов" на водных объектах;
Минэкономразвития должно до 15 апреля рассмотреть вопрос о расширении поддержки социальных предприятий;
— Минэкономразвития и Минфину до 1 апреля необходимо проработать вопрос о продлении сроков действия налоговых льгот для территорий опережающего развития; к этому же сроку ведомства должны определиться с продлением сроков существования таких территорий с учетом эффективности каждой их них;
— Минэкономразвития, Минфину, Минздраву, Минстрою и Минтрансу поручено до 1 марта проработать вопрос о продлении федеральной целевой программы по развитию Карелии на период до 2023 года и определить источники финансирования;
Минпромторг и Минэк к 15 марта должны обеспечить дополнительное информационное освещение программных мер господдержки промышленных предприятий, в том числе — в отношении "Инженерного центра пожарной робототехники "ЭФЭР"
— Минздраву и Минстрою совместно с правительством Карелии необходимо провести контроль за ходом реконструкции здания республиканской больницы скорой помощи, чтобы приемное отделение было оснащено всем необходимым оборудованием и сдано в эксплуатацию до 1 апреля, а до 1 августа ведомства должны обеспечить подготовку документации для строительства хирургического корпуса больницы.
"Реализация комплекса поручений, сформированного по итогам поездки, простимулирует развитие малого и среднего бизнеса в республике, позволит создать новые рабочие места, повысить уровень доходов граждан и улучшить качество медицинской помощи", — отмечается в сообщении кабмина.
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
Российская Газета: последние новости
МИД РФ заявил о доказательствах участия западных дипломатов в незаконных акциях МИД РФ заявил о доказательствах участия западных дипломатов в незаконных акциях В Латвии на год запретили вещание телеканала "Россия-РТР" В Латвии на год запретили вещание телеканала "Россия-РТР" Главе дипломатии ЕС угрожают отставкой после визита в Москву Главе дипломатии ЕС угрожают отставкой после визита в Москву
Комментарии 1
Политика , Михаил Мишустин , Ростуризм , Минпромторг , Минздрав РФ , Минтранс РФ , Правительство РФ , Минэкономразвития , Минстрой , Минфин , Минсельхоз , Росреестр , Минприроды
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянка заказала убийство своей 8-летней падчерицы
00:32
Россиянка заказала убийство своей 8-летней падчерицы
Происшествия Криминал
В России показали стрельбы из атомных минометов
01:59
В России показали стрельбы из атомных минометов
Армия Войска
Женщина с ребенком протаранила на авто поезд в Забайкалье
00:16
Женщина с ребенком протаранила на авто поезд в Забайкалье
Происшествия
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
00:59
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
В мире Происшествия
В России создали оружие «для хипстеров»
02:09
В России создали оружие «для хипстеров»
Армия Оружие
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
00:16
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
Происшествия
Байден едва не упал, поднимаясь в самолет
00:22
Байден едва не упал, поднимаясь в самолет
В мире Политика
Видео с места загоревшегося в Москве ангара
00:29
Видео с места загоревшегося в Москве ангара
Происшествия
Видео с конкурса «Мастера артиллерийского огня»
01:28
Видео с конкурса «Мастера артиллерийского огня»
Армия
Десантирование морпехов Балфлота показали на видео
00:57
Десантирование морпехов Балфлота показали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение