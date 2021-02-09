Мишустин дал поручения по итогам поездки в Карелию 

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Перечень опубликован на сайте кабмина:

Минсельхоз, Минстрой, Росреестр и Ростуризм до 1 апреля должны представить в правительство предложения по развитию агротуризма;

— вице-премьерам поручено провести совещание с правительством региона по развитию туризма и поддержке предпринимательских инициатив;

Минприроды до 24 февраля должно дать предложения о внесении изменений в законодательство в части разрешения ведения товарного рыбоводства в лесных зонах, расположенных вдоль водных объектов;

— Минприроды и профильным ведомствам поручено к 1 июня представить предложения о возможности использования "хаусботов" на водных объектах;

Минэкономразвития должно до 15 апреля рассмотреть вопрос о расширении поддержки социальных предприятий;

— Минэкономразвития и Минфину до 1 апреля необходимо проработать вопрос о продлении сроков действия налоговых льгот для территорий опережающего развития; к этому же сроку ведомства должны определиться с продлением сроков существования таких территорий с учетом эффективности каждой их них;

— Минэкономразвития, Минфину, Минздраву , Минстрою и Минтрансу поручено до 1 марта проработать вопрос о продлении федеральной целевой программы по развитию Карелии на период до 2023 года и определить источники финансирования;

Минпромторг и Минэк к 15 марта должны обеспечить дополнительное информационное освещение программных мер господдержки промышленных предприятий, в том числе — в отношении "Инженерного центра пожарной робототехники "ЭФЭР"

— Минздраву и Минстрою совместно с правительством Карелии необходимо провести контроль за ходом реконструкции здания республиканской больницы скорой помощи, чтобы приемное отделение было оснащено всем необходимым оборудованием и сдано в эксплуатацию до 1 апреля, а до 1 августа ведомства должны обеспечить подготовку документации для строительства хирургического корпуса больницы.

"Реализация комплекса поручений, сформированного по итогам поездки, простимулирует развитие малого и среднего бизнеса в республике, позволит создать новые рабочие места, повысить уровень доходов граждан и улучшить качество медицинской помощи", — отмечается в сообщении кабмина.