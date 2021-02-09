Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Захарова: ЕС не удалось устроить России «публичную порку» 

Российская Газета и ещё 11 1 час назад
В МИД рассказали о неудавшейся «публичной порке» России
Фото: РИА Новости
Визит Жозепа Борреля в Москву имел своей целью устроить "публичную порку" России. Об этом в эфире "Вести FM" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По мнению Захаровой, руководство Евросоюза заранее спланировало такой сценарий на визит Борреля, но он не сработал. "Раскрою вам тайну о наших западных партнерах: когда у них не получается порка, у них начинается истерика. Задача (Борреля) была провести эту публичную порку, которую они, мне кажется, очень тщательно планировали. И такой каскад: и про митинги поговорить, и про журналистов поговорить, и Навального сделать главной темой. Вот все в одну кучу смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси. Не получилось. Почему? Мне даже сложно догадаться. Наверное потому, что российская сторона предложила обсудить реальные вопросы — от проблем до перспектив развития, — которые стоят на повестке дня", — заявила официальный представитель МИД РФ.
Напомним, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на фоне критики в свой адрес, прозвучавшей сразу после его возвращения в Брюссель из Москвы, опубликовал ряд заявлений, которые идут вразрез с его выступлением на пресс-конференции в Москве. Боррель, заявивший тогда о необходимости конструктивного диалога с Россией, в своем блоге по возвращению констатировал, что "Европа и Россия отдаляются друг от друга", а Евросоюз оставляет за собой право на введение новых антироссийских санкций.
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
Российская Газета: последние новости
МИД РФ заявил о доказательствах участия западных дипломатов в незаконных акциях МИД РФ заявил о доказательствах участия западных дипломатов в незаконных акциях В Латвии на год запретили вещание телеканала "Россия-РТР" В Латвии на год запретили вещание телеканала "Россия-РТР" Главе дипломатии ЕС угрожают отставкой после визита в Москву Главе дипломатии ЕС угрожают отставкой после визита в Москву
Комментарии
Политика , Жозеп Боррель , Мария Захарова , МИД , ЕС , Вести ФМ , Бельгия , Брюссель , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянка заказала убийство своей 8-летней падчерицы
00:32
Россиянка заказала убийство своей 8-летней падчерицы
Происшествия Криминал
В России показали стрельбы из атомных минометов
01:59
В России показали стрельбы из атомных минометов
Армия Войска
Женщина с ребенком протаранила на авто поезд в Забайкалье
00:16
Женщина с ребенком протаранила на авто поезд в Забайкалье
Происшествия
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
00:59
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
В мире Происшествия
В России создали оружие «для хипстеров»
02:09
В России создали оружие «для хипстеров»
Армия Оружие
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
00:16
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
Происшествия
Байден едва не упал, поднимаясь в самолет
00:22
Байден едва не упал, поднимаясь в самолет
В мире Политика
Видео с места загоревшегося в Москве ангара
00:29
Видео с места загоревшегося в Москве ангара
Происшествия
Видео с конкурса «Мастера артиллерийского огня»
01:28
Видео с конкурса «Мастера артиллерийского огня»
Армия
Десантирование морпехов Балфлота показали на видео
00:57
Десантирование морпехов Балфлота показали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение