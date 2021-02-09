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Мишустин потребовал в срок выполнять задачи в Крыму 

Российская Газета и ещё 5 2 часа назад
Мишустин потребовал в срок выполнять задачи в Крыму
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал исполнять в срок все пункты программ развития Республики Крым и Севастополя.
Правительство по поручению президента продолжает поддерживать два региона Крымского полуострова. "Действие соответствующей государственной программы социально-экономического развития уже было продлено до 2025 года, при этом значительно увеличен и объем ее финансирования", — напомнил глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями.
Продлена федеральная целевая программа развития. Это позволит комплексно заняться всеми задачами, которые стоят перед регионом, прежде всего, развивать инфраструктуру полуострова.

"Необходимо привести ее в порядок: обеспечить надежное водоснабжение Крыма, усовершенствовать дорожную сеть, продолжить развитие железнодорожного сообщения. Жители региона не должны чувствовать себя оторванными от остальной части страны", — подчеркнул Мишустин.

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Политика , Михаил Мишустин , Республика Крым , Севастополь
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