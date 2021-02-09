Мишустин потребовал в срок выполнять задачи в Крыму 

Правительство по поручению президента продолжает поддерживать два региона Крымского полуострова. "Действие соответствующей государственной программы социально-экономического развития уже было продлено до 2025 года, при этом значительно увеличен и объем ее финансирования", — напомнил глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями.

Продлена федеральная целевая программа развития. Это позволит комплексно заняться всеми задачами, которые стоят перед регионом, прежде всего, развивать инфраструктуру полуострова.