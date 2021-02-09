Неплательщиков алиментов отправят бороться с борщевиком 

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Уничтожение борщевика Сосновского может войти в перечень общественных работ в Ленинградской области. Об этом в понедельник, 8 февраля, рассказали в пресс-службе областной администрации.

С соответствующим предложением выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко . Он напомнил, что в 2020 году в Тельмановском сельском поселении проходила акция «Не заплатил алименты — скоси борщевик», в ходе которой неплательщики боролись с сорняком на берегах реки Ижоры.

Дрозденко также поручил в рамках Года чистой воды рассмотреть возможность проведения субботников по уничтожению борщевика на берегах водоемов, где запрещена химическая обработка.

В целом власти Ленобласти намерены направить около 65 миллионов рублей на мероприятия по борьбе с борщевиком, сообщает REGNUM