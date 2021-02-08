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Москва

Минобрнауки начало проверку ситуации с занижением зарплаты ученого в Новосибирске 

ТАСС 53 минуты назад
Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ проверит ситуацию с зарплатой ученой из новосибирского института, которая не соответствует уровню в 200% от средней по региону. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
В понедельник в ходе заседания Совета по науке и образованию старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН, Новосибирск) Анастасия Проскурина сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет всего 25 тыс. рублей. Тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей. Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главу Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации.
Путин цитатой из Высоцкого спросил Силуанова о зарплатах ученых

"Такие ситуации бывают, и в каждой такой ситуации нужно предметно разбираться, потому что заработная плата выплачивается в конкретном университете или в научной организации. Здесь есть своя специфика, сугубо управленческая, данные анализируются в разрезе по субъектам, и соответственно, когда смотришь по регионам, это одна история. А когда смотришь конкретно по ученым и по институтам — другая. Что касается этой ситуации, мы уже разбираемся, и смотрим, и очевидно, будут предприняты определенные шаги", — сказал Фальков.

Он напомнил, что осенью 2020 года, по предложению председателя Госдумы, министерство по отношению к университетам увязало материальное стимулирование ректоров вузов не со средней зарплатой по региону или выполнением по университету, а с тем количеством сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава, которые получат 200% средней зарплаты.

"Я думаю, что это хорошее решение, и мы сейчас анализируем и будем применять его и в академическом секторе", — сказал Фальков.

В пресс-службе министерства добавили, что министр уже дал соответствующие указания по ситуации с зарплатой исследователя из Новосибирска. "Глава Минобрнауки дал поручения разобраться в ситуации сразу после заседания совета", — сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
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Политика , Антон Силуанов , Валерий Фальков , Владимир Путин , Госдума , РАН , Минобрнауки , ИТАР-ТАСС , Новосибирск , Новосибирская Область
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