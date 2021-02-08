Депутат назвал высылку российских дипломатов неадекватной 

"Наша страна, так же как любое суверенное государство, требует уважения к законам и не приемлет применения экстерриториального принципа к национальному законодательству. Участие в несанкционированных акциях можно считать провокациями, поддержкой подстрекательства к беспорядкам и попыткой расшатать общественный порядок в стране. Попустительство к откровенно недружественному поведению иностранных представителей грозит любому государству экспортом цветной революции", — полагает Железняк.