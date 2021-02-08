Депутат назвал высылку российских дипломатов неадекватной 

Решение европейских стран выслать российских дипломатов из Польши
, Швеции
и ФРГ
является неадекватным и незаконным, поскольку российская сторона не нарушала международного права и законодательства государств, в которых она работает, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк
.
Ранее МИД РФ
сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России
дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве. В ответ эти страны заявили о высылке трех российских дипломатов.
"Зеркальный ответ стран, чьи представители оказались в рядах несогласованных протестных шествий, является неадекватным и незаконным, поскольку российские дипломаты не нарушали международного права и законодательства государств, в которых они работают", — сказал политик РИА Новости.
По словам депутата, РФ регулярно сталкиваемся с недружественными действиями западных партнеров, которые считают себя вправе диктовать России внутреннюю и внешнюю политику.
"Наша страна, так же как любое суверенное государство, требует уважения к законам и не приемлет применения экстерриториального принципа к национальному законодательству. Участие в несанкционированных акциях можно считать провокациями, поддержкой подстрекательства к беспорядкам и попыткой расшатать общественный порядок в стране. Попустительство к откровенно недружественному поведению иностранных представителей грозит любому государству экспортом цветной революции", — полагает Железняк.
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