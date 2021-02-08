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Москва

МИД назвал запрет российского канала в Латвии политическим демаршем 

Вечерняя Москва и ещё 4 1 час назад
Захарова обвинила Латвию в стремлении искоренить русский язык
Фото: ТАСС
Запрет ретрансляции канала «Россия-РТР» является политическим демаршем, который грубо нарушает международные обязательства Риги. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».
По ее словам, подобные действия Латвии грубо противоречат принципам свободы слова и плюрализма мнений.
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— Видим в запрете российских каналов упорное стремление Риги любой ценой искоренить российские и русскоязычные СМИ, русский язык, а также всякое инакомыслие из национального информационного пространства, — отметила Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ назвала выдвинутые в адрес ВГТРК претензии ангажированными.
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Политика , Мария Захарова , МИД , ЕС , ОБСЕ , ВГТРК , Латвия , Рига
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