Захарова обвинила Латвию в стремлении искоренить русский язык

Запрет ретрансляции канала «Россия-РТР» является политическим демаршем, который грубо нарушает международные обязательства Риги. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».
По ее словам, подобные действия Латвии грубо противоречат принципам свободы слова и плюрализма мнений.
— Видим в запрете российских каналов упорное стремление Риги любой ценой искоренить российские и русскоязычные СМИ, русский язык, а также всякое инакомыслие из национального информационного пространства, — отметила Захарова.
Также официальный представитель МИД РФ назвала выдвинутые в адрес ВГТРК претензии ангажированными.