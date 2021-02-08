Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД Израиля 

RT на русском 32 минуты назад
Лавров провел переговоры с главой МИД Израиля
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону ситуацию на Ближнем Востоке с израильским коллегой Габи Ашкенази.

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на состояние дел в ближневосточном урегулировании», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Российская сторона подчеркнула готовность продолжать содействие перезапуску мирного процесса через диалог израильтян и палестинцев.
Также стороны рассмотрели ситуацию в Сирии, подчеркнув необходимость ликвидации террористической угрозы в данной стране.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и российский президент Владимир Путин провели телефонные переговоры.
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
RT на русском: последние новости
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Албании Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Албании Лавров прокомментировал слова Борреля по итогам визита в Москву Лавров прокомментировал слова Борреля по итогам визита в Москву Путин отметил важность научного и технологического развития Путин отметил важность научного и технологического развития
Политика , Биньямин Нетаньяху , Сергей Лавров , Владимир Путин , Габи Ашкенази , МИД , Израиль , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
00:10
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
00:27
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
Происшествия
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
00:15
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
Происшествия
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
00:40
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
Общество Происшествия
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
01:02
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
Общество
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
00:22
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
Происшествия
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
00:21
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
Общество
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
02:06
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
Происшествия
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
00:22
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
Происшествия
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
01:18
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение