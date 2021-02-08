Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Россия отреагировала на высылку своих дипломатов из Европы 

Lenta.ru 27 минут назад
Россия считает высылку своих дипломатов из Германии, Польши и Швеции необоснованной. Так на эти действия европейских стран отреагировала представитель МИД России Мария Захарова в прямом эфире телеканала «Россия 1».
Захарова заявила, что российская сторона подкрепила свое решение выслать европейских дипломатов фактическими материалами. Она подчеркнула, что тем самым шаг Москвы был не политическим жестом, а обоснованным фактами решением.

«Сегодняшнее решение Польши, Германии и Швеции [об ответной высылке российских дипломатов] как раз является необоснованными и недружескими», — заявила она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что МИД расценивает выдворение российских дипломатов как продолжение действий Запада по вмешательству во внутренние дела страны.
Польша, Швеция и Германия выслали трёх российских дипломатов
Ранее Германия, Швеция и Польша сообщили о высылке российских дипломатов. Решение стало ответом на аналогичный шаг Москвы. Россия объявила о выдворении дипломатов из этих трех стран ранее в феврале. Протест связан с участием представителей европейских ведомств в несанкционированных акциях 23 января. Дипломатов объявили персонами нон грата, в ближайшее время они должны будут покинуть страну.
Последние новости
Жириновский одним словом предсказал следующего президента России Жириновский одним словом предсказал следующего президента России Путин задался вопросом «Где деньги, Зин?» Путин задался вопросом «Где деньги, Зин?» Кремль объяснил невозможность обеспечить всех россиян большими пенсиями Кремль объяснил невозможность обеспечить всех россиян большими пенсиями
Комментарии 30
Политика , Видео , Мария Захарова , МИД , Германия , Москва , Польша , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
00:10
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
00:27
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
Происшествия
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
00:40
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
Общество Происшествия
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
01:02
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
Общество
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
00:22
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
Происшествия
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
00:21
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
Общество
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
02:06
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
Происшествия
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
00:22
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
Происшествия
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
01:18
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
Происшествия
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
00:27
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение