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Захарова заявила, что российская сторона подкрепила свое решение выслать европейских дипломатов фактическими материалами. Она подчеркнула, что тем самым шаг Москвы был не политическим жестом, а обоснованным фактами решением.

«Сегодняшнее решение Польши, Германии и Швеции [об ответной высылке российских дипломатов] как раз является необоснованными и недружескими», — заявила она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что МИД расценивает выдворение российских дипломатов как продолжение действий Запада по вмешательству во внутренние дела страны.