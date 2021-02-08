Россия считает высылку своих дипломатов из Германии, Польши и Швеции необоснованной. Так на эти действия европейских стран отреагировала представитель МИД России Мария Захарова в прямом эфире телеканала «Россия 1».
Захарова заявила, что российская сторона подкрепила свое решение выслать европейских дипломатов фактическими материалами. Она подчеркнула, что тем самым шаг Москвы был не политическим жестом, а обоснованным фактами решением.
«Сегодняшнее решение Польши, Германии и Швеции [об ответной высылке российских дипломатов] как раз является необоснованными и недружескими», — заявила она.
Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что МИД расценивает выдворение российских дипломатов как продолжение действий Запада по вмешательству во внутренние дела страны.
Ранее Германия, Швеция и Польша сообщили о высылке российских дипломатов. Решение стало ответом на аналогичный шаг Москвы. Россия объявила о выдворении дипломатов из этих трех стран ранее в феврале. Протест связан с участием представителей европейских ведомств в несанкционированных акциях 23 января. Дипломатов объявили персонами нон грата, в ближайшее время они должны будут покинуть страну.