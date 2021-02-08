Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Жириновский заявил, что видит себя следующим президентом России 

Национальная Служба Новостей и ещё 5 55 минут назад
Жириновский увидел следующим президентом России себя
Фото: ТАСС
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что видит себя следующим президентом России. Об этом политик написал, отвечая в своём Instagram на вопрос, кого он видит во главе государства после нынешнего президента РФ Владимира Путина.
Президентские выборы в России запланированы на 2024 год.
Жириновский заявил о своем вкладе в создание вакцины от коронавируса
В конце декабря прошлого года Жириновский в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» озвучил список возможных преемников Путина, сообщает Ura.ru. По мнению лидера ЛДПР, среди них — премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Однако Жириновский заявил, что сам намерен баллотироваться на выборы-2024 и занять пост президента РФ.
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
Национальная Служба Новостей: последние новости
Их там нет. В России ответили на претензии Прибалтики по вышкам 5G Их там нет. В России ответили на претензии Прибалтики по вышкам 5G Путин рассказал, кто будет править миром Путин рассказал, кто будет править миром «За себя или за страну?» Явлинскому досталось за разгромную статью о Навальном «За себя или за страну?» Явлинскому досталось за разгромную статью о Навальном
Политика , Сергей Шойгу , Дмитрий Медведев , Валентина Матвиенко , Владимир Жириновский , Владимир Соловьев , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Совет Федерации , ЛДПР , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
00:10
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
00:27
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
Происшествия
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
00:22
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
Происшествия
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
00:40
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
Общество Происшествия
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
01:02
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
Общество
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
00:21
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
Общество
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
02:06
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
Происшествия
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
00:22
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
Происшествия
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
01:18
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
Происшествия
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
00:27
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение