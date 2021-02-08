Лавров заявил о нацеленности на диалог с ЕС

"Обратил внимание, что по итогам визита в Москву 4-6 февраля высокий представитель ЕС в своем блоге опубликовал ряд комментариев. В одном из них подает дело так, будто "Россия стремительно отдаляется от Европы". Во время переговоров с (Жозепом) Боррелем в Москве я как раз говорил о важности выстраивать отношения Россия-ЕС на системной основе", — говорится в комментарии Лаврова.
"Первопричиной стала, напомню, поддержка со стороны Евросоюза антиконституционного госпереворота на Украине с ярко выраженной антироссийской, антирусской окраской. В результате приостановлены саммиты Россия-ЕС, которые проводились два раза в год, встречи правительства Российской Федерации с Еврокомиссией. "Заморожены" форматы Постоянного совета партнерства Россия-ЕС и два десятка отраслевых диалогов. Ранее — задолго до госпереворота на Украине — по настоянию отдельных стран-членов ЕС была прервана работа над проектом практически готового соглашения о краткосрочных безвизовых поездках для граждан России и ЕС", — отметил российский министр.
"Возникает резонный вопрос — кто от кого отдаляется? Может быть, это все же сам Евросоюз отдаляет от себя Россию, русский язык и культуру? Что касается российской стороны, то мы в очередной раз подтвердили на переговорах в Москве нашу нацеленность на нормализацию всего комплекса отношений с Евросоюзом — на основе не односторонних требований, а взаимного уважения и учета интересов друг друга", — заявил Лавров.
"При таком подходе готовы и на взаимодействие по отдельным направлениям, где наши интересы совпадают. В Москве, кстати, были согласованы такие области углубления сотрудничества, как здравоохранение, наука и технологии, изменение климата. Если добавить ключевое традиционное направление энергетики, то получится вполне солидная взаимовыгодная повестка дня, если не приносить ее в жертву геополитическим играм", — подчеркнул глава российского МИД.