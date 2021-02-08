Лавров заявил о нацеленности на диалог с ЕС

"Возникает резонный вопрос — кто от кого отдаляется? Может быть, это все же сам Евросоюз отдаляет от себя Россию, русский язык и культуру? Что касается российской стороны, то мы в очередной раз подтвердили на переговорах в Москве нашу нацеленность на нормализацию всего комплекса отношений с Евросоюзом — на основе не односторонних требований, а взаимного уважения и учета интересов друг друга", — заявил Лавров.