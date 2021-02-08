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Москва

Лавров назвал условие нормализации отношений с Евросоюзом 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Лавров заявил о нацеленности на диалог с ЕС
Фото: Пресс-служба МИД РФ
Москва не была инициатором охлаждения отношений с ЕС, настроена на нормализацию взаимодействия по отдельным направлениям, если повестка диалога не будет приноситься в жертву геополитическим интересам, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Обратил внимание, что по итогам визита в Москву 4-6 февраля высокий представитель ЕС в своем блоге опубликовал ряд комментариев. В одном из них подает дело так, будто "Россия стремительно отдаляется от Европы". Во время переговоров с (Жозепом) Боррелем в Москве я как раз говорил о важности выстраивать отношения Россия-ЕС на системной основе", — говорится в комментарии Лаврова.

Министр отметил, что в 2014 году "сам ЕС обрушил кропотливо создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с нашей страной".

"Первопричиной стала, напомню, поддержка со стороны Евросоюза антиконституционного госпереворота на Украине с ярко выраженной антироссийской, антирусской окраской. В результате приостановлены саммиты Россия-ЕС, которые проводились два раза в год, встречи правительства Российской Федерации с Еврокомиссией. "Заморожены" форматы Постоянного совета партнерства Россия-ЕС и два десятка отраслевых диалогов. Ранее — задолго до госпереворота на Украине — по настоянию отдельных стран-членов ЕС была прервана работа над проектом практически готового соглашения о краткосрочных безвизовых поездках для граждан России и ЕС", — отметил российский министр.

По его словам, с 2004 года, когда членский состав Евросоюза пополнили страны Прибалтики, "ведется откровенная и последовательная дискриминация проживающего там русскоязычного населения".

"Возникает резонный вопрос — кто от кого отдаляется? Может быть, это все же сам Евросоюз отдаляет от себя Россию, русский язык и культуру? Что касается российской стороны, то мы в очередной раз подтвердили на переговорах в Москве нашу нацеленность на нормализацию всего комплекса отношений с Евросоюзом — на основе не односторонних требований, а взаимного уважения и учета интересов друг друга", — заявил Лавров.

"При таком подходе готовы и на взаимодействие по отдельным направлениям, где наши интересы совпадают. В Москве, кстати, были согласованы такие области углубления сотрудничества, как здравоохранение, наука и технологии, изменение климата. Если добавить ключевое традиционное направление энергетики, то получится вполне солидная взаимовыгодная повестка дня, если не приносить ее в жертву геополитическим играм", — подчеркнул глава российского МИД.

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Политика , Сергей Лавров , МИД , ЕС , Правительство РФ , Еврокомиссия , Бельгия , Брюссель , Москва
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