Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В МИД России ответили на попытку Украины закрыть крымский Twitter-аккаунт 

Lenta.ru и ещё 9 9 февраля 2021
Россия ответила на попытку Украины закрыть крымский Twitter-аккаунт
Фото: Pixabay
Исполняющий обязанности представителя МИД России в Симферополе Артем Березовский ответил поговоркой «правда глаза режет» на попытку Украины добиться закрытия Twitter-аккаунта крымского представительства министерства. Об этом он заявил РИА Новости.
Он напомнил, что аккаунт давно верифицирован, поэтому полемика, которую сейчас развернули представители Украины, выглядит странно.

«Успехи Крыма, которыми мы делимся с зарубежным зрителем, видимо, не могли пройти незамеченными», — сказал он.

Березовский подчеркнул, что в аккаунте диппредставительства публикуется лишь проверенная и достоверная информация. Также никаких претензий со стороны платформы за это время не поступало, подчеркнул собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что посол Украины в США Владимир Ельченко обратился с официальным письмом к руководству Twitter после того, как сеть верифицировала страницу представительства российского МИД в Симферополе. В пресс-службе диппредставительства заявили, что совместно с МИД и консульством в Сан-Франциско «работают над деактивацией страницы в Twitter так называемого "представительства МИД РФ в АР Крым"».
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
Последние новости
Россию призвали обвалить курс рубля Россию призвали обвалить курс рубля В ЕС анонсировали решение века в отношении России В ЕС анонсировали решение века в отношении России Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирус Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирус
Комментарии
Политика , Крым наш , Владимир Ельченко , МИД , РИА Новости , Киев , Республика Крым , Сан-Франциско , Симферополь , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с правилами выгула собак в мороз
00:42
Видео с правилами выгула собак в мороз
Общество
Раненую в ДТП лосиху сняли на видео
01:07
Раненую в ДТП лосиху сняли на видео
Происшествия
«Калашников» для зумеров показали на видео
02:59
«Калашников» для зумеров показали на видео
Наука и техника
Видео поздравление Лаврова с днем дипломата
04:35
Видео поздравление Лаврова с днем дипломата
Политика
Эвакуацию рыбаков в Петербурге сняли на видео
00:50
Эвакуацию рыбаков в Петербурге сняли на видео
Происшествия
Видео награждения школьника, спасшего сноубордиста
01:05
Видео награждения школьника, спасшего сноубордиста
Происшествия
Видео космического аппарата ОАЭ на орбите Марса
00:46
Видео космического аппарата ОАЭ на орбите Марса
Наука и техника
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
00:35
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
В мире
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
00:30
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
Происшествия
Пролет Ту-160 над акваториями трех морей показали на видео
01:00
Пролет Ту-160 над акваториями трех морей показали на видео
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение