Голикова заявила о росте смертности в 2020 году из-за COVID-19 

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что по предварительным данным Росстата, в 2020 году смертность в России поднялась на 17,9% по сравнению с 2019 годом. Декабрь стал самым напряженным по этому показателю, передает РИА «Новости».
«Когда мы обсуждали эту тему на прошлом брифинге, мы говорили, что исходя из тех темпов роста заболеваемости, мы предполагали, что декабрь будет самым напряженным месяцем по смертности по сравнению со всеми другими месяцами года. Так и произошло, и, собственно, сложность декабря повлияла на общегодовые показатели смертности в России за 2020 год», — рассказала Голикова.
Она добавила, что это избыточная смертность, в которую включена статистика смертей от новой коронавирусной инфекции.
Напомним, вчера сообщалось, что в России за сутки выявлено менее 16 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Это минимум с 21 октября.