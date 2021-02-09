Голикова заявила о росте смертности в 2020 году из-за COVID-19 

«Когда мы обсуждали эту тему на прошлом брифинге, мы говорили, что исходя из тех темпов роста заболеваемости, мы предполагали, что декабрь будет самым напряженным месяцем по смертности по сравнению со всеми другими месяцами года. Так и произошло, и, собственно, сложность декабря повлияла на общегодовые показатели смертности в России за 2020 год», — рассказала Голикова.