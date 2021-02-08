Глава Карелии сделал прививку от коронавируса 

«Сделал прививку от коронавируса. Пройти вакцинацию раньше не мог, поскольку сдавал донорскую кровь, а потом было подозрение на COVID-19. Но тест на антитела это не подтвердил, и сегодня привился первым компонентом. Привиться вторым планирую в начале марта», — написал Парфенчиков во «ВКонтакте».