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Глава Карелии сделал прививку от коронавируса 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Глава Карелии сделал прививку от коронавируса
Фото: РИА Новости
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Сделал прививку от коронавируса. Пройти вакцинацию раньше не мог, поскольку сдавал донорскую кровь, а потом было подозрение на COVID-19. Но тест на антитела это не подтвердил, и сегодня привился первым компонентом. Привиться вторым планирую в начале марта», — написал Парфенчиков во «ВКонтакте».

Глава республики также отметил, что в Карелии первую прививку от коронавируса уже сделали почти 11 тыс. человек.
Ранее врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков вакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19.
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Политика , Вячеслав Гладков , Артур Парфенчиков , Петрозаводск , Республика Карелия
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