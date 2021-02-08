Захарова сравнила украинцев и кроликов после слов Зеленского о «Спутнике V» 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в Facebook отказ президента Украины Владимира Зеленского от российской вакцины «Спутник V». Она намекнула, что украинские власти «экспериментируют» над своими согражданами.
Ранее Зеленский заявил, что Киев не будет приобретать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», поскольку ее эффективность (на уровне 90-91%) не подтверждена экспертами ВОЗ. Он отметил, что украинцы — «не кролики, чтобы на них экспериментировать». По его словам, в Украину будут завозить иностранные препараты от компаний Pfizer, Sinovak, AstraZeneca и Novavaх.
«На кроликах экспериментируют меньше», — прокомментировала заявление украинского президента Захарова (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутат Верховной Рады Олег Волошин заявил, что украинские власти принимают участие в убийстве своих сограждан, отказываясь от российской вакцины от коронавируса. В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране нет возможности разработать собственный препарат. Спустя два месяца он отметил, что работа в этом направлении ведется. Глава государства подчеркнул, что у украинских ученых есть на руках определенные «материалы» и исследования. При этом он отметил, что относительно российской вакцины у украинских властей сложилась принципиальная позиция: препарат у Москвы не закупать, производство на своей территории не организовывать.