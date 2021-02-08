Президент России Владимир Путин назвал технологический суверенитет и науку ключевыми факторами национальной безопасности. Об этом в понедельник сообщает РИА «Новости».
Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Совета по науке и образованию. «Именно образование и наука, технологический суверенитет сегодня стали не просто важными, а в значительной степени решающими, ключевыми факторами национальной безопасности, качества жизни людей», — сказал он.
Глава государства также отметил, что все ведущие страны мира определяют науку как один из стратегических приоритетов.
Ранее Путин также заявил, что Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от коронавирусной инфекции, что является крупным научным успехом. РФ — единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной разработки.