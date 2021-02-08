Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Совета по науке и образованию. «Именно образование и наука, технологический суверенитет сегодня стали не просто важными, а в значительной степени решающими, ключевыми факторами национальной безопасности, качества жизни людей», — сказал он.

Глава государства также отметил, что все ведущие страны мира определяют науку как один из стратегических приоритетов.