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Москва

Путин запустил мощнейший в мире источник нейтронов в Ленобласти 

Свободная пресса и ещё 2 1 час назад
Президент России Владимир Путин в рамках заседания Совета по науке и образованию дал команду на вывод мощнейшего в мире источника нейтронов, нейтронного реактора ПИК, на энергетический режим работы и запуск тестовых экспериментов на исследовательских станциях.

«Прошу вывести реактор ПИК на энергетический режим работы», — сказал Путин по видеосвязи из Ново-Огарево.

Реактор ПИК расположен на площадке входящего в Курчатовский институт Петербургского института ядерной физики имени Константинова в Гатчине. Реактор станет универсальным инструментом исследований с помощью нейтронного излучения в интересах физики, химии, биологии, геологии, материаловедения, медицины.
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Политика , Видео , Владимир Путин , Курчатовский институт
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