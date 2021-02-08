Верховный суд ликвидировал партию «Оплот России» 

Верховный суд РФ во вторник удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации Объединенной партии людей ограниченной трудоспособности России ("Оплот России"). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Иск Министерства юстиции о ликвидации Объединенной партии людей ограниченной трудоспособности России ("Оплот России")" Верховным судом удовлетворен полностью", — сказала собеседница агентства.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Согласно уставу партии, она опиралась на традиционные ценности: равенство, семью, патриотизм, сострадание, духовность и гражданственность. Партия заявляла, что устойчивое развитие России и реализация прав и свобод граждан должны сочетаться со стабильностью, порядком и авторитетом государства. Партия также выступала за создание новых рабочих мест для граждан России и активное вовлечение людей с ограниченной трудоспособностью в трудовую деятельность.

Как ранее сообщали в Минюсте, министерство начало выявлять партии, которые в течение семи лет с момента регистрации в 2012 году не участвовали в выборах. По закону, Верховный суд по обращению Минюста должен ликвидировать партию, если она в течение семи лет подряд не участвовала в выборах.