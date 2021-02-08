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Москва

Верховный суд ликвидировал партию «Оплот России» 

ТАСС и ещё 1 22 часа назад
Верховный суд ликвидировал партию «Оплот России»
Фото: РИА Новости
Верховный суд РФ во вторник удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации Объединенной партии людей ограниченной трудоспособности России ("Оплот России"). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Иск Министерства юстиции о ликвидации Объединенной партии людей ограниченной трудоспособности России ("Оплот России")" Верховным судом удовлетворен полностью", — сказала собеседница агентства.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Согласно уставу партии, она опиралась на традиционные ценности: равенство, семью, патриотизм, сострадание, духовность и гражданственность. Партия заявляла, что устойчивое развитие России и реализация прав и свобод граждан должны сочетаться со стабильностью, порядком и авторитетом государства. Партия также выступала за создание новых рабочих мест для граждан России и активное вовлечение людей с ограниченной трудоспособностью в трудовую деятельность.
Как ранее сообщали в Минюсте, министерство начало выявлять партии, которые в течение семи лет с момента регистрации в 2012 году не участвовали в выборах. По закону, Верховный суд по обращению Минюста должен ликвидировать партию, если она в течение семи лет подряд не участвовала в выборах.
Под участием в выборах закон подразумевает несколько вариантов: партия выдвинула и зарегистрировала список на выборах в Госдуму, зарегистрировала своего кандидата в президенты, участвовала в губернаторских выборах минимум в 10% всех регионов или в выборах заксобраний не менее чем в 20% субъектов. Если рассматривать муниципальный уровень, то чтобы избежать ликвидации, партия должна в течение семи лет выдвинуть и зарегистрировать кандидатов на местных выборах более чем в половине регионов страны. За прошедшие два года по этим основаниям были ликвидированы более 20 партий.
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Комментарии
Политика , Госдума , Минюст РФ , Москва
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