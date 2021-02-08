Мишустин в Адыгее осмотрел цеха молочного завода

Мишустин в понедельник посетил один из крупнейших заводов по производству рассольных сыров "Тамбовский", который расположен в Гиагинском районе в 40 километрах от Майкопа . Объем производства сыра на заводе в месяц достигает до 350 тонн, "Тамбовский" входит в число ведущих предприятий молочной промышленности на юге России . Премьер ознакомился с полным циклом производства сыра, посетив цех приемки молока, цех производства и упаковочный цех.

Сыр на заводе производится из трех ингредиентов — молока, сыворотки и соли, поэтому, по словам производителей, и срок хранения у него не очень большой — 45 суток. Порядка 80% на заводе составляет ручной труд: сыр производится вручную, частично вручную упаковывается. Премьеру продемонстрировали производство адыгейского сыра по старинной традиции, когда его выдерживали в плетеных корзинах. Производители сыра сообщили, что сейчас продукция поставляется во все крупнейшие федеральные округа России и патент на производство адыгейского сыра есть только у пяти предприятий, которые расположены в республике. В планах ООО "Тамбовский" выпуск новых видов сыров за счет введения в эксплуатацию дополнительных цехов. В том числе планируется выпускать такие сыры, как моцарелла, халуми, рикотта.

Премьер поинтересовался, какое оборудование отечественное на заводе, а какое зарубежное, и заметил, что больше нужно использовать российское, чтобы и здесь было больше возможностей для получения дополнительных мер поддержки. Кроме того, Мишустина заинтересовала старинная технология выдержки сыра в плетеных корзинах и плетение сыра чечил.