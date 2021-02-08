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Москва

Кремль объяснил высылку трех европейских дипломатов 

Павел Тиунов 19 минут назад
Кремль объяснил высылку трех европейских дипломатов
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высылку из страны трех европейских дипломатов, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что решение отправить сотрудников иностранных дипмиссий на родину — адекватный ответ на их участие в незаконных акциях.
Ранее стало известно, что МИД РФ объявил персонами нон-грата представителей немецкого, шведского и польского посольств в России. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, поступок дипломатов был расценен, как вмешательство в дела страны. По ее словам, в МИД были вынуждены принять решение о высылке.
Дмитрий Песков подтвердил, что причина, по которой иностранных дипломатов объявили персонами нон-грата, заключается в их действиях «на фоне незаконных акций».

«Российская сторона четко продемонстрировала, что подобное она терпеть не намерена», — подчеркнул официальный представитель президента.

Как сообщал «Рамблер», ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жесткие действия полиции во время акций протеста в Москве оправданны и не нарушают закон. По его словам, «реакция полиции была обусловлена угрозами, которые могли возникнуть в ходе проведения такой несанкционированной акции». Он также добавил, что по каждому случаю «чрезмерного применения силы» к протестующим в МВД проведут служебную проверку.
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Политика , Дмитрий Песков , МИД , МВД , ИТАР-ТАСС
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