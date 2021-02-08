Кремль объяснил высылку трех европейских дипломатов 

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высылку из страны трех европейских дипломатов, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что решение отправить сотрудников иностранных дипмиссий на родину — адекватный ответ на их участие в незаконных акциях.

Ранее стало известно, что МИД РФ объявил персонами нон-грата представителей немецкого, шведского и польского посольств в России. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, поступок дипломатов был расценен, как вмешательство в дела страны. По ее словам, в МИД были вынуждены принять решение о высылке.

Дмитрий Песков подтвердил, что причина, по которой иностранных дипломатов объявили персонами нон-грата, заключается в их действиях «на фоне незаконных акций».

«Российская сторона четко продемонстрировала, что подобное она терпеть не намерена», — подчеркнул официальный представитель президента.