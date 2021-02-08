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Москва

В Кремле напомнили, что Украина является частью русского мира 

News.ru 36 минут назад
В Кремле Украину назвали частью русского мира
Фото: ТАСС
Украина является частью русского мира, и тот факт, что Киев упорно отрицает эту общность, не вызывает одобрения Москвы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля высказался о встрече главы государства Владимира Путина с членами Совета безопасности, где, в частности, речь шла об эффективности государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за рубежом. А на следующий день после этого зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев провёл телефонный разговор с руководителем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Виктором Медведчуком.

Президент говорил о профильном вопросе, который был на повестке совещания — дела русского мира. Русский мир был, остаётся и будет приоритетной темой для российского государства, как и защита этого мира, развитие отношений с ним и различные механизмы его поддержки, — сообщил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отказался говорить подробнее, отметив, что детали заседаний Совбеза никогда не разглашаются. Песков пояснил, что поднимаемые вопросы всегда актуальны, на заседаниях происходит обмен мнениями и обсуждение текущих дел.
Как ранее писал NEWS.ru, уголовное дело за вопрос о присоединении Украины к России может завести СБУ против журналистки Алёны Березовской. Она работает на портале «Украина.ру». Журналистка беседовала с Виктором Медведчуком и спросила, не считает ли он, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России. СБУ заинтересовалась этой фразой.
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Политика , Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Виктор Медведчук , Владимир Путин , СБУ
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