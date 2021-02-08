Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Суд оштрафовал депутата Бондаренко за участие в несанкционированной акции 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Депутата Бондаренко оштрафовали за несанкционированную акцию
Фото: РИА Новости
Суд приговорил депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко к административному штрафу в 20 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Депутата от КПРФ признали виновным по статье 20.2 КоАП («Нарушение порядка проведения митинга») РФ.
Как уточнили в пресс-службе суда, несмотря на требования сотрудников полиции разойтись, Бондаренко принимал участие в несанкционированной акции 31 января.
Ранее задержание саратовского депутата прокомментировал лидер компартии Геннадий Зюганов.

«Мы будем защищать, будем помогать, будем разбираться», — сказал Зюганов.

8 февраля члена КПРФ доставили в полицию для составления протокола за участие в несогласованной акции 31 января.
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
Последние новости
Германия, Швеция и Польша объявили о высылке российских дипломатов Германия, Швеция и Польша объявили о высылке российских дипломатов Жириновский одним словом предсказал следующего президента России Жириновский одним словом предсказал следующего президента России Путин задался вопросом «Где деньги, Зин?» Путин задался вопросом «Где деньги, Зин?»
Политика , Геннадий Зюганов , Николай Бондаренко , КПРФ , Саратов , Саратовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
00:10
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
00:27
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
Происшествия
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
00:15
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
02:06
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
Происшествия
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
00:40
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
Общество Происшествия
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
01:02
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
Общество
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
00:22
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
Происшествия
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
00:21
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
Общество
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
00:22
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
Происшествия
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
01:18
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение